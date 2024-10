"Ich werde null dazu sagen und ich erkläre Ihnen auch, warum nicht": Vincent Kompany liefert sich nach 5:0 des FC Bayern München in Bochum Schlagabtausch mit Reporterin

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem 5:0-Sieg des FC Bayern München beim VfL Bochum am Sonntagnachmittag einen launigen Schlagabtausch mit DAZN-Reporterin Laura Wontorra geliefert.

Dabei ging es um eine Szene, in der die Bayern beinahe in Rückstand geraten wären. Nach einem langen Ball war Bochums Stürmer Moritz Broschinski in der 8. Minute FCB-Verteidiger Min-jae Kim (SPOX-Note: 3) entwischt und hatte den Ball am etwas zu spät herausgeeilten Manuel Neuer vorbeigelegt. Zum Treffer reichte es schließlich aber nicht, da sich Kim ganz kurz vor der Torlinie doch noch vor Broschinski schieben und klären konnte.

Wontorra wollte von Kompany in der Nachberichterstattung bei DAZN eine Analyse zu der Szene haben, Bayerns Coach weigerte sich jedoch. "Ich werde null dazu sagen und ich erkläre Ihnen auch, warum nicht: Wir haben schon mal 9:2 gewonnen (Mitte September in der Champions League gegen Dinamo Zagreb, d. Red.) und nach dem Spiel ging es die halbe Pressekonferenz um die zwei Gegentore. Heute gewinnen wir 5:0 - ich sage nichts dazu", so Kompany.