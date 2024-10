FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den VfL Bochum: Zwei Einser beim Schützenfest - die Holding Eight liefert vielsagende Zahlen

© getty

VfL Bochum - FC Bayern, Noten: Manuel Neuer

Als Bochum in der Anfangsphase hoch presste, war Neuer intensiv ins Aufbauspiel eingebunden. Bei der Riesenchance in Minute 8 stürmte er etwas indisponiert und damit zu spät aus seinem Tor, letztlich klärte Kim in höchster Not. Mit fortlaufender Spieldauer hatte Neuer weniger zu tun. Note: 4.