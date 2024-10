FC Bayern München, News und Gerüchte: Überraschende neue Entwicklung? Florian Wirtz kann sich offenbar Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen vorstellen

© getty

FC Bayern München, News: Angeblicher Transferkandidat trainiert beim FCB

Torhüter Jonas Urbig vom 1. FC Köln befindet sich im Rahmen des Lehrgangs der deutschen U21-Nationalmannschaft derzeit an der Säbener Straße - und somit bei seinem potenziellen neuen Arbeitgeber.

Der FC Bayern München soll die Entwicklung des 21-Jährigen nach Informationen der SportBild aktuell genau beobachten. Auch erste Gespräche hätten bereits stattgefunden.

Weil der DFB-Nachwuchs in der EM-Qualifikation am Freitag in Regensburg auf Bulgarien trifft, kann der deutsche Rekordmeister das Talent nun aus nächster Nähe begutachten.