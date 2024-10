"Da sollten wir objektiv bleiben": Trainer Vincent Kompany verteidigt Bayern-Defensive - und Manuel Neuer

Kompany über das wiederkehrende Muster der Gegentore: "Das stimmt nicht ganz. Die Gegentore gegen Frankfurt waren nicht die gleichen Tore. Letztendlich würde ich nicht nur darüber reden, denn das ist ein bisschen zu einfach. Die Verantwortung liegt bei der ganzen Mannschaft, nicht beim Einzelspieler. Wir haben die Qualität, wir haben die Spieler, die es bis jetzt auch sehr gut gemacht haben. Vor dem Spiel hieß es, dass wir die wenigsten Chancen gegen uns bekommen, in ganz Europa - das waren nicht meine Worte, sondern die der Journalisten. Wir haben jetzt verloren, die Kritik ist ganz normal. Damit können wir umgehen. Aber ich will nicht aus den Augen verlieren, was die Jungs erreichen können, wenn sie die nötigen Schritte machen. Unser Ziel ist es diese Saison, die Mannschaft auf dem Weg weiterzubringen, damit wir erfolgreich werden. Da sollten wir objektiv bleiben, was die Daten angeht."

Kompany über die Gegentore gegen Barcelona: "Es gibt Spiele, in denen es nach dem Spiel sofort deutlich ist, was passiert ist. Aber das war schon ein Spiel, in dem es gute und schlechte Momente gab. Es ist nicht alles falsch gelaufen. Momente, in denen wir etwas unkonzentriert waren. Deshalb war es besser, das Spiel danach noch einmal anzuschauen. Zur Halbzeit war das Gefühl noch da, dass wir trotz der drei Gegentore noch 4:3 oder 5:4 gewinnen können, weil wir noch gefährlich waren. Die erste Halbzeit war vom Resultat nicht gut, aber der Glaube war da. In der zweite Halbzeit hat sich das Spiel geändert, da müssen wir sagen war Barcelona besser, zum ersten Mal in dieser Saison war ein Gegner über 45 Minuten vielleicht besser. Das war für uns in dem Moment schwer. Das war eine deutliche Niederlage."

Es geht los, Sportdirektor Christoph Freund ist auch dabei.

vor Beginn Der FC Bayern ist nach der 1:4-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona und Ex-Trainer Hansi Flick auf Wiedergutmachung aus. Während es in der Königsklasse für den deutschen Rekordmeister im Moment nicht läuft - zwei Niederlagen in drei Spielen -, ist man in der Liga noch ungeschlagen auf Platz eins der Tabelle.

vor Beginn Um 10 Uhr geht es los, Trainer Vincent Kompany wird sich den Fragen der Journalisten stellen.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesliga-Duell mit dem VfL Bochum (Sonntag, Anpfiff: 15.30 Uhr).