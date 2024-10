"Manuel Neuer ist gerade nicht Manuel Neuer": Kritik am Kapitän des FC Bayern nach der Niederlage in Barcelona

Lothar Matthäus sieht "zögerlichen" Manuel Neuer

In Barcelona stand die Münchner Defensive nicht sicher, bei Aston Villa (0:1) trieb das riskante Spiel Neuer in den entscheidenden Fehler und in der Bundesliga überrannte Eintracht Frankfurt (3:3) zuletzt vor der Länderspielpause die FCB-Abwehr.

Laut Matthäus muss der 38-jährige Neuer neues Selbstvertrauen aufbauen. "Aktuell fehlt ihm auch das Spielglück. Aber wenn er früher wie in Frankfurt drei Bälle aufs Tor bekam, hat er einen oder zwei gehalten. Oder eben in Barcelona bei vier Abschlüssen ein, zwei. Exemplarisch ist das 1:2 in Barcelona: Manuel zögert, geht dann doch aus dem Tor und kann am Gegentreffer dann nichts ausrichten", sagte Matthäus.