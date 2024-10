"Haferflocken auf dem nächsten Level": Harry Kane vom FC Bayern wird Werbegesicht von Münchner Firma

Harry Kane vom FC Bayern München hat einen Teil seines auf 90 Millionen Euro geschätzten Vermögens in die deutsch-englische Firma 3Bears investiert, die Porridge und Haferflocken auf den Markt bringt. Das Unternehmen aus München stellte den Stürmer aber nicht nur als Investor, sondern auch gleichzeitig als Markenbotschafter vor.

Kane sagte zur Zusammenarbeit mit 3Bears: "Als Sportler ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit für mich. Natürlich achte ich darauf, was ich esse - und auch darauf, was meine Familie ist. Ich war schwer beeindruckt, wie sie hier das Thema Haferflocken auf das nächste Level bringen."

Nach Informationen der 2016 gegründeten Firma wird Kane hinter den Kulissen mitarbeiten: So soll er seine eigenen Produkte erhalten und außerdem beim Marketing ein Mitspracherecht haben. In einem eigenen Werbevideo stellte die Firma Kane vor.

Kane ist in dieser Saison wieder in Top-Form: Er kommt bislang auf zehn Tore in allen Wettbewerben, ihm gelangen bereits zwei Hattricks. Für die Bayern geht es am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel in der Champions League bei Aston Villa weiter.