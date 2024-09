"Warum bist du nicht glücklich?": Nationalmannschafts-Teamkollege ist irritiert von Michael Olise vom FC Bayern München

Olise fiel in der Vergangenheit nur selten mit emotionalen Ausbrüchen und speziellen Jubelgesten nach seinen Toren auf. Stattdessen zeigt der 22-Jährige nach erzielten Treffern zumeist eine bestimmte Gestik, bei der er mit dem rechten Zeigefinger auf seinen Kopf zeigt und sich mit der linken Hand schweigend auf den Mund tippt.

Für Olise und die französische Nationalmannschaft stehen die beiden Nations-League-Spiele gegen Italien und Belgien an. Am 14. September geht es für den Flügelspieler dann in der Bundesliga mit dem FC Bayern München gegen Holstein Kiel weiter.