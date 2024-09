"Das machen nur ganz Wenige so wie er": Eine Szene von Joshua Kimmich sorgt beim Sieg des FC Bayern München für Begeisterung

Effenberg sprach die Entstehung des Tores zum 3:0 durch Harry Kane in der 57. Minute an. Kimmich köpfte einen langen Ball der Bremer gedankenschnell direkt zu Michael Olise, der letztlich Kane bediente.

"Entscheidend ist in der Szene für mich auch der vorangegangene Kopfball von Kimmich - das machen nur ganz Wenige so wie er, die meisten hätten den Ball wohl angenommen und zurückgespielt", schrieb "Effe" in seiner Sport1-Kolumne: "Aber er bringt den Ball ins Zentrum des Spiels und macht ihn gleich scharf. Das hat man auch bei Kimmichs Jubel danach gesehen, dass er sich dessen voll bewusst war. So etwas geht in der Beobachtung gern unter."

Insgesamt habe ihn der Auftritt der Bayern in Bremen "beeindruckt", meinte der 56-Jährige: "Wir müssen echt auf einen neuen FC Bayern schauen. Sie pressen extrem hoch mit zwei Viererketten, das haben sie in der letzten Saison so nicht gemacht, als sie sich oft ein bisschen haben fallen lassen. Das Werder-Spiel hat gezeigt: Du darfst dir gegen Bayern keinen Ballverlust leisten, das nutzen sie eiskalt aus."