"Soll Kapitän von Bayern München werden": Sportvorstand Max Eberl spricht über Vertragsverhandlungen mit FCB-Star

Für Eberl steht schon jetzt fest, dass Kimmich, wenn möglich, beim deutschen Rekordmeister eine große Rolle ausfüllen soll. "Er ist nicht umsonst Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Er soll der Kapitän von Bayern München der Zukunft werden. Dafür müssen wir erstmal den Vertrag verlängern, das wird noch anstrengend genug", sagte der Sportvorstand im Interview mit BR24.

Dabei räumte Eberl auch ein, dass der Verein in der Vergangenheit Kimmich nicht unbedingt die Unterstützung gegeben hat, die dieser verdient hätte: "Ich glaube, bei Joshua war es jetzt tatsächlich so, dass man irgendwann eben an seiner Wertschätzung, an seinen Qualitäten gekratzt hat."

Im Sport1-Doppelpass am vergangenen Sonntag hatte der 50-Jährige bestätigt, dass im zurückliegenden Sommer-Transferfenster noch ein Wechsel Kimmichs zu Paris Saint-Germain zur Debatte stand. Dazu sei es am Ende nicht gekommen, dies sei auch nicht im Sinne des FCB gewesen.

Vielmehr betonte Eberl, Kimmich solle in mittelfristiger Zukunft nach dem Karriereende der Routiniers Manuel Neuer (38) und Thomas Müller (35) das Aushängeschild des Rekordmeisters werden. "Josh soll mit Jamal (Musiala) das Gesicht des FC Bayern werden", betonte Eberl.

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany gehört der 29-Jährige wieder zum unumstrittenen Stammpersonal.