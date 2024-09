Tuchel-Liebling etabliert sich auch unter Vincent Kompany: Die Gewinner und Verlierer beim FC Bayern München

Kompany legte beim FC Bayern einen perfekten Start hin: Auf einen souveränen Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm folgten drei Siege in der Bundesliga. Erstmals seit fast einem Jahr rangieren die Münchner wieder an der Tabellenspitze. Am Dienstag startet die neue Champions-League-Saison mit einem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb.

Eine klare Startelf hat sich unter Kompany bisher nicht herauskristallisiert. Der neue Trainer setzt auf Rotation, in den ersten vier Pflichtspielen durften bereits 17 verschiedene Profis beginnen. Dennoch lassen sich Tendenzen erkennen, welche Spieler vom Trainerwechsel profitieren - und welche nicht. Die Gewinner und Verlierer von Kompanys Anfangszeit.