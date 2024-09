FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer reagiert eiskalt auf Dietmar Hamanns Kritik an Jamal Musiala

© getty

FC Bayern München, News: Vincent Kompany lässt den Fuß auf dem Gaspedal

Vincent Kompany sprach ruhig und gelassen, doch seine Botschaft an die Stars von Bayern München nach dem Kantersieg bei Holstein Kiel war klar: Bloß nicht nachlassen. "Wir müssen weiter gewinnen", sagte der neue Trainer des Rekordmeisters nach dem Sprung an die Tabellenspitze: "Wir müssen einfach weitermachen."

Das 6:1 (4:0) beim Aufsteiger sei "gut" gewesen, aber "am Dienstag muss es wieder gut sein", sagte Kompany mit Blick auf den Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb, "und danach wieder und so geht es weiter." Drei Siege aus den ersten drei Spielen - erstmals im Jahr 2024 sind die Bayern Tabellenführer in der Bundesliga.

"Wir haben die Gewinner-Mentalität zurück", sagte Torwart Manuel Neuer und fügte vor den anstehenden Englischen Wochen hinzu: "Wir ruhen uns jetzt nicht aus, sondern machen weiter".

Denn die Ziele in München könnten größer nicht sein. "Wir wollen die Champions League gewinnen, die nationalen Titel holen, das ist der Anspruch, den wir haben", hatte Sportvorstand Max Eberl vor der Partie bei Sky gesagt. Und so warnte Oldie Thomas Müller, der am Freitag seinen 35. Geburtstag feierte, seine Kollegen auch.

"Die Prüfsteine werden schwieriger in den nächsten Wochen", sagte Müller, "wir sind erstmal zufrieden, aber das bringt uns in zwei Wochen auch nichts, wenn wir dann irgendein Spiel mal nicht gewinnen."