FC Bayern München, News und Gerüchte: "Leider hat es nicht geklappt" - Ivan Rakitic plaudert über geplatzten Wechsel zum FCB

FC Bayern München, News: Ivan Rakitic spricht über geplatzten Wechsel 2019

Ivan Rakitic ist Fans des deutschen Fußballs und der Bundesliga vor allem aus seiner Zeit als Spieler des FC Schalke 04 von 2007 bis 2011 bekannt. Im Jahr 2019 wurde der Kroate auch als potenzieller Neuzugang des FC Bayern München gehandelt, zu einem Wechsel kam es jedoch nie.

Im Transfermarkt-Interview erklärte der 36-Jährige nun, woran es lag. "Es war so ein bisschen wie mit der Serie A: Manchmal fühlt es sich so an, als wäre man nah dran, aber am Ende ist man doch weit davon entfernt. Leider hat es nicht geklappt. Ich hätte gern noch mal mit Manuel Neuer gespielt. Er ist ein super Freund von mir. Ich beobachte ihn weiter auf dem Fernseher und feuere ihn an. Ich habe einen Riesenrespekt vor der Bundesliga und dem FC Bayern."

Der Mittelfeldspieler, der 2018 Vize-Weltmeister mit der kroatischen Nationalmannschaft wurde, sei überzeugt, dass "die Bundesliga die vielleicht beste Liga für junge Spieler" sei. "Sie ist eine Art Komplettpaket: Der Fußball ist gut, die Taktik ist gut, die Physis ist gut. Man bekommt alles. Darüber hinaus ist das ganze Drumherum top organisiert."

Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Saudi-Arabien beim Klub Al-Shabab war Rakitic in diesem Sommer in seine Heimat zu Hajduk Split gewechselt, wo er bereits neun Pflichtspiele absolviert hat.