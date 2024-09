"Ein wenig absurd": FC Bayern München mit klarer Ansage an Dietmar Hamann nach Kritik an Jamal Musiala

FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Vincent Kompany vor dem Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel im Liveticker

PK Ende: Das war es dann mit der Presskonferenz.

Freund über Wanner: "Es ist seine Entscheidung, in welcher Nationalmannschaft er spielen möchte. Als Österreicher hätte ich nichts dagegen, wenn er für Österreich spielt. Wir stehen aber in permanentem Austausch mit ihm. Er hat in Heidenheim das perfekte Umfeld. Wir verfolgen das sehr eng dort, weil wir mit ihm einen Plan haben."

Kompany über die Stärken und Schwächen von Kiel: "Sie sind flexibel und stark am Ball. In der letzten Saison waren sie dominant und auch wenn sie aufgestiegen sind, bleibt das in der Mannschaft drin. Außerdem sind sie stark im Gegenpressing. Wir haben das Spiel mit ganz viel Respekt vor dem Gegner vorbereitet, aber wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen."

Kompany über die Rolle von Kimmich: "Was bei der Nationalmannschaft passiert, hat keinerlei Einfluss auf meine Arbeit. Es ist eine Stärke von ihm, dass er mehrere Positionen spielen kann und das sogar innerhalb eines Spiels. Deswegen ist das kein Problem, sondern eine Lösung und er hat ja auch selbst gesagt, dass es ihn nicht beschäftigt."