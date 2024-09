FC Bayern München, News und Gerüchte - "Ich hätte den Trainer gefragt, ob er eine Meise hat": Lothar Matthäus mit nächster Spitze gegen Thomas Tuchel

© getty

FC Bayern München, News: Lothar Matthäus mit der nächsten Spitze gegen Thomas Tuchel

TV-Experte Lothar Matthäus hat einmal mehr verbal gegen Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel geschossen. Der Rekordnationalspieler verglich in einem Sport-Bild-Interview die Art der Kommunikation Tuchels mit der Art, wie Vincent Kompany dies handhabt, und erkennt Riesenunterschiede. "Kompany sucht die Gespräche intern, nicht nach außen. Das gefällt den Spielern. Vorher sind sie nach außen angezählt worden, waren zu schlecht für Bayern München", sagte Matthäus und fügte hinzu: "Wenn ich früher gehört hätte 'Das ist kein Matthäus-Spiel', da hätte ich den Trainer gefragt, ob er eine Meise hat. Und Thomas Müller hat das noch besser moderiert."

Es gebe Trainer, "die alles verändern wollen, was eigentlich gut ist, ich glaube Thomas Tuchel war auch so einer." Bei Thomas Tuchel hätten sich die Spieler "nicht frei gefühlt."

Es habe mit Bayern München "nicht gepasst. Das wusste man doch vorher. Es ist doch nicht so, dass Bayern nicht gesehen hat, was er für Probleme hatte in Dortmund, in Paris, was er auch für Probleme hatte in Chelsea, trotz Champions-League-Sieg. Du schmeißt doch nicht einen Trainer drei Monate nach so einem Sieg raus, da muss ja was anderes gelaufen sein. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hat mir gesagt: Lothar, ich verstehe nicht, dass Bayern Thomas Tuchel verpflichtet. Und das ist ja eine klare Aussage..."