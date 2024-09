Leon Goretzka und Dayot Upamecano wüten gegen Leroy Sané - und der verliert die Beherrschung! Der Untergang des FC Bayern München in Leverkusen

© getty

Leon Goretzka und Dayot Upamecano wüteten in Richtung Leroy Sané

Von der Bank musste Kimmich mit ansehen, wie kurz vor Anpfiff aus beiden Kurven Gegenstände auf den Platz flogen. Von rechts Tennisbälle, von links passend zum Karneval Kamelle. Die deutschen Fanszenen kämpften damals ihren letztlich erfolgreichen Kampf gegen den DFL-Investorendeal. Mit achtminütiger Verspätung ging es los, nach 18 Minuten Leverkusen in Führung.

Dieses erste Gegentor stand wunderbar sinnbildlich für die missratene Kaderplanung des FC Bayern. Getroffen hatte nämlich der Münchner Rechtsverteidiger Josip Stanisic, im vorherigen Sommer ohne Not an Leverkusen verliehen. Im Winter brauchte der FC Bayern plötzlich einen Rechtsverteidiger und holte Sacha Boey für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul. Ausgerechnet er ließ Stanisic vor dem Gegentor entwischen. Mittlerweile spielen sie in München zusammen, sind aktuell aber beide verletzt.

Tatsächlich war Boey nur das letzte Glied einer Fehlerkette. Los ging es damit, dass Sané eine Flanke von Robert Andrich nicht unterband. Dayot Upamecano gestikulierte noch während der Aktion wütend in Richtung seines Teamkollegen. Leon Goretzka wartete damit immerhin so lange, bis der Ball auch wirklich im Tor war. Tuchel sollte Sané später öffentlich für den "klaren Konzentrationsfehler" kritisieren.

Torschütze Stanisic stand übrigens ziemlich überraschend in Leverkusens Startelf. Wie Tuchel hatte auch Alonso gehörig umgestellt. Mit dem Unterschied, dass seine Maßnahmen perfekt griffen. Alejandro Grimaldos zweites Tor bereitete mit Nathan Tella ein weiterer Startelf-Neuling vor. Leverkusen dominierte das Spiel nach Belieben, die Münchner präsentierten sich hinten anfällig und vorne harmlos. Daran änderte sich auch nach den Einwechslungen von Kimmich und Thomas Müller nichts. In der Nachspielzeit traf Frimpong zum 3:0, woraufhin Sané seinen Frust an Ball und Kamera abbaute.