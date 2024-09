"Kann sich schnell ändern": Jamal Musiala vermeidet klares Bekenntnis zum FC Bayern

"Ich denke nicht wirklich darüber nach, wo ich in fünf Jahren spielen werde. In der Welt des Fußballs können sich die Dinge immer schnell ändern", sagte der 21-Jährige in einem aktuellen Interview mit der Welt am Sonntag.

Doch aktuell sei für Musiala ein Wechsel kein Thema: "Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und konzentriere mich voll auf unsere Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft."

Da der Vertrag von Musiala im Jahr 2026 ausläuft, wird er sich spätestens im Sommer 2025 mit seiner Zukunft beschäftigen müssen. Es heißt, dass man beim FC Bayern die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung jedoch deutlich früher aufnehmen möchte.

Sportvorstand Max Eberl, der sich zuletzt überhaupt nicht erfreut zeigte, dass es Musiala nicht auf die Ballon-d'Or-Liste geschafft hat, will dem Vernehmen nach alles daran setzen, den Leistungsträger langfristig vom FCB zu überzeugen.

Musiala, der letztmals im März 2021 seinen Kontrakt in München ausdehnte, war 2019 aus der Jugend des FC Chelsea nach München gewechselt. In der vergangenen Saison kam der Offensivspieler für die Bayern in 38 Pflichtspielen auf zwölf Tore und acht Vorlagen.