"Ich habe mich in die Zeit unter Pep Guardiola zurückversetzt gefühlt": FC Bayern München hinterlässt mächtig Eindruck

"Mir hat das nicht viel Freude bereitet. Er hat außergewöhnlich gut gespielt", sagte der Geschäftsführer von Werder Bremen am Tag nach der 0:5-Klatsche der Norddeutschen gegen den FCB im Sport1-Doppelpass und meinte damit den überragenden Michael Olise.

"Das gilt für das ganze Bayern-Team", ergänzte Fritz: "Ich habe mich in die Zeit unter Pep Guardiola zurückversetzt gefühlt."

Die Münchner hätten am Samstag in Bremen "so intensiv gespielt und eine unglaubliche Ballsicherheit" gehabt, meinte der 43-Jährige: "Wenn die Bayern eine Top-Verfassung haben, ist es schwierig, etwas gegen sie zu holen."