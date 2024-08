Wer tritt beim FC Bayern die Nachfolge von Manuel Neuer an? Es gibt offenbar einen klaren Favoriten

Bis 2025 steht Neuer beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Nach Informationen von Sky sei der 38-Jährige zwar grundsätzlich offen dafür, seinen Kontrakt beim FCB noch einmal zu verlängern, doch an der Isar macht man sich natürlich auch schon Gedanken für die Zeit nach der Ära Neuer.

Laut der Boulevardzeitung Bild soll der aktuell bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehene Alexander Nübel der klare Favorit auf die Neuer Nachfolge sein, sollte der langjährige Nationalkeeper, der am Mittwoch seinen Rücktritt vom DFB-Team bekannt gab, nach der Saison in München aufhören.

Der 27-Jährige könnte dank einer Abbruch-Klausel vorzeitig zum FCB zurückkehren. Bayerns Bosse um Max Eberl und Christoph Freund seien demnach sehr zufrieden mit Nübels Entwicklung und trauten ihm daher auch zu, in Neuers Fußstapfen zu treten.