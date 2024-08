FC Bayern München, News und Gerüchte: Top-Talent Adam Aznou steht vor dem Durchbruch - die Startelf im DFB-Pokal winkt

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Medizinchecks bestanden - de Ligt und Mazraoui vor ManUtd-Wechsel

Der nächste Schritt auf dem Weg zu Manchester United ist gegangen: Nachdem Sky Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui am Montagmorgen bei der Abreise nach England am Flughafen filmte, berichtet Fabrizio Romano am Abend davon, dass der Niederländer und der Marokkaner ihre Medizinchecks bei ManUtd beide bestanden haben sollen. Damit ist der Doppelwechsel nahezu sicher. Für den Innenverteidiger ist es eine Art Geburtstagsgeschenk - de Ligt wurde am Montag 25 Jahre alt.