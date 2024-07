FC Bayern München, News und Gerüchte: Coman entscheidet sich gegen Fenerbahce - Kompany spricht mit Transfer-Kandidat Doué

© getty

FC Bayern, Gerücht: FCB-Trainer Vincent Kompany will Désiré Doué am Telefon von Wechsel überzeugen

Der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany hat angeblich mit Désiré Doué von Stade Rennes telefoniert, um den 19-Jährigen von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Das vermeldet Sky. Die Münchener wollen sich demnach unbedingt die Dienste des Flügelspielers sichern.

Ein erstes Bayern-Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro hat Rennes nach Berichten aus Frankreich abgelehnt. Der Klub will angeblich 60 Millionen Euro plus Boni für Doué haben, hinter dem auch Paris Saint-Germain her sein soll. Laut Sky bereiten die Münchener nun ein zweites Angebot für den Teenager vor.