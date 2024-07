"Hau-lieber-ab"-Ansage? Max Eberl spricht über die Situation von Leon Goretzka beim FC Bayern München

"Wir besprechen die Dinge vertrauensvoll, nicht in der Öffentlichkeit. Aber klar: Die Konkurrenzsituation im Mittelfeld wird extrem groß werden. Jeder Spieler muss am Ende für sich entscheiden, was sein nächster Schritt ist und ob er den Konkurrenzkampf annimmt", sagte Eberl am Dienstag bei der Vorstellung von João Palhinha auf Goretzka angesprochen.

"Nach Rückendeckung klingen diese Worte sicherlich nicht", schrieb Sky dazu. Die Bild fragte: "Ist das eine 'Hau-lieber-ab'-Ansage der Bayern an einen absoluten Topstar?"