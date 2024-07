FC Bayern München: Die Vorstellung von João Palhinha beim FCB im Liveticker

Palhinha über Vergleiche mit Javi Martínez: "Es ist eine Ehre, mit einem solchen Spieler verglichen zu werden. Als ich jünger war, war das ein Vorbild für mich. Wir haben ähnliche Fähigkeiten. Aber ich möchte meine eigene Geschichte hier schreiben. Ich möchte João Palhinha sein."

Palhinha über seine Ziele: "Ich bin bereit zu spielen. Ich muss nur meine Tasche packen und dann geht es morgen los. Morgen ist meine erste Trainingseinheit. Da freue ich mich drauf."

Eberl über die Aussagen zum Verkaufsstop von Hoeneß: "Es hat mich gar nicht so sehr berührt, was Uli sagt. Er hat nichts anderes gesagt als das, was wir intern auch schon besprochen haben. Wir haben schon drei Transfers getätigt plus Josip Stanisic dazugeholt. Da gibt es die finanzielle Seite, dass wir auch Geld einnehmen müssen. Und es gibt auch einen sportlichen Aspekt, wir wollen möglichst viele Titel holen. Es muss auch eine gute Kadergröße geben. Wir haben junge Spieler dabei, die ein gutes Bild gezeichnet haben, dafür müssen wir auch Platz haben."

Palhinha über die Konkurrenz im Mittelfeld: "Jeder von diesen Spielern kann diese Position spielen, die ich auch spiele. Wenn wir über Spieler wie Kimmich, Goretzka und Laimer sprechen, jeder kann diese Position spielen. Es kann aber nur einer auf der Position spielen. Mit diesen Spielern in einem Team zu sein, macht mich sehr stolz. Ich habe mich daran erinnert, als ich gegen Kimmich mal gespielt habe mit 19, da habe ich gegen einen Top-Spieler gespielt und jetzt spiele ich mit ihm zusammen. Das ist toll."