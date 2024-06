Jamal Musiala und Florian Wirtz künftig beide beim FC Bayern München? Präsident Herbert Hainer äußert sich zu Spekulationen

Hainer sprach darüber hinaus auch über die Zukunft von Musiala beim deutschen Rekordmeister. Dass die Bayern den 21-Jährigen langfristig binden wollen würden, sei kein Geheimnis, so der FCB-Präsident. "Jamal weiß, was er am FC Bayern hat. Er kam als Jugendlicher von unserem Campus, hat sich auf allerhöchstem Niveau etabliert. Er fühlt sich sehr wohl beim FC Bayern. Wir alle wünschen uns, dass er noch lange bei uns spielt."

Musiala sei ein "internationaler Ausnahmespieler, das zeigt er auch in der Nationalelf", so der 69-Jährige. Der Offensivspieler hat noch bis 2026 Vertrag in München.