"Kam leider nicht ganz überraschend": Thomas Tuchel schildert Enttäuschung von Leon Goretzka nach EM-Aus

Goretzka absolvierte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 41 Spiele für den FC Bayern. Dabei erzielte er sechs Tore und gab elf Assists.

Nachdem er seinen Stammplatz in der Mittelfeldzentrale zwischenzeitlich an Aleksandar Pavlovic und Konrad Laimer verloren hatte, kämpfte er sich zum Saisonendspurt wieder in die erste Elf und überzeugte mit guten Leistungen.