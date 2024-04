"Damit ich noch auf den Zug aufspringe": Leon Goretzka vom FC Bayern München will Heim-EM nicht abschreiben

Beim 5:1-Sieg der Münchner gegen die Eisernen war Goretzka mit einem Tor und einem Assist an zwei Treffern direkt beteiligt. Darüber hinaus hatte er mit einem starken Ballgewinn großen Anteil an Mathys Tels Tor zum zwischenzeitlichen 4:0.

Im Anschluss wurde der Mittelfeldspieler auf eine mögliche EM-Teilnahme angesprochen, nachdem er bei den vergangenen Länderspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt worden war.

"Das ist mein klares Ziel. Nach dem Fight am Mittwoch hätte man heute auch sagen können: Ich versuche mal, die letzten 20 Minuten mitzunehmen. Aber das ist aktuell meine Einstellung. Dass ich versuche, auf dem Platz zu stehen und Julian [Nagelsmann; Anm.d.Red] zu zeigen, dass ich da bin. Dass ich den Kampf annehme. Das versuche ich Woche für Woche zu zeigen, damit ich noch auf den Zug aufspringe", sagte Goretzka bei Sky.

Zugutekommen würde dem 29-Jährigen aktuell seine etwas veränderte Position im zentralen Mittelfeld. "Heute hab ich tatsächlich wieder etwas offensiver gespielt. Dann finde ich es auch fair und angemessen, mich an den Zahlen zu messen. In der Zeit davor hab ich sonst defensiver gespielt, da meine Sachen aber auch ganz ordentlich gemacht", so Goretzka.

Im Fußball sei es aber letztendlich so, dass "wenn man an Toren beteiligt ist, dann ist man auffälliger. Auch wenn es eine brutale Floskel ist: Ich versuche einfach, der Mannschaft zu helfen."