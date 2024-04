"Es war total nervig": Zweifel an Roberto De Zerbis Bayern-Tauglichkeit - und ein neuer Vorschlag

Der FC Bayern sucht nach wie vor einen Nachfolger für Thomas Tuchel, der den Klub nach der laufenden Saison verlassen wird. Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist jener De Zerbis. Der 44-jährige Italiener trainiert derzeit den englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion.

Kneißl, einst unter anderem beim FC Chelsea unter Vertrag, würde den Bayern eher abraten. "Das größte Thema bei ihm ist das Wort Timing. Als er bei Brighton ankam, gab es in den ersten zwei Wochen in den Trainingsspielen nicht mehr als drei Pässe. Er hat jedes Mal unterbrochen, es war total nervig. Die Spieler haben gesagt: 'Schickt den bitte wieder weg, der bringt uns nichts.' Jetzt nehmen sie viele Mannschaften auseinander", sagte Kneißl bei Sport1.

Der 41-Jährige sei sich nicht sicher, ob De Zerbi mit diesem Umfeld beim FC Bayern umgehen könnte: "Ob er auch sprachlich in der Lage wäre, es zu moderieren. Sein Englisch ist okay. Ich glaube aber nicht, dass er schon so weit ist, das zu managen. Ein Zwischenschritt würde ihm guttun."