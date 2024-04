Angebliche Zweifel bei Ralf Rangnick: Platzt der Wechsel zum FC Bayern München?

Ralf Rangnick: Entscheidung in den kommenden Tagen?

Rangnick, der mit Österreich bei der Europameisterschaft in Deutschland im Sommer auf einen erfolgreichen Turnierverlauf hofft, besitzt noch einen Vertrag bis 2026 beim ÖFB.

Nach den Absagen von unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann und Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) gilt Rangnick noch vor Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) als die wahrscheinlichste Option für den nach der laufenden Spielzeit vakanten Posten beim FC Bayern.

Eine Entscheidung von Rangnick soll in den kommenden Tagen fallen. Am Wochenende wolle er sich laut den Salzburger Nachrichten intensiv Gedanken über ein Engagement an der Säbener Straße machen.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB