Zoff zwischen FC Bayern München und Marokko wegen Noussair Mazraoui? FCB soll angeblich Abreise fordern

Thomas Tuchel kritisierte Mazraoui-Nominierung

FCB-Coach Thomas Tuchel hatte sich bereits Anfang Januar kritisch zur umstrittenen Nominierung geäußert. "Es ist eine paradoxe Situation: Du bezahlst einen verletzten Spieler und während er noch im Aufbautraining ist, wird er angefordert", erklärte er.

Marokko liegt mit vier Punkten aus zwei Spielen an der Tabellenspitze in Gruppe F und steht bereits sicher im Achtelfinale des Afrika Cups. Am Mittwoch trifft das Team von Regragui auf Sambia.