FC Bayern offenbar an Shootingstar aus Spanien dran - Transfer "schon recht weit"

Der FC Bayern München ist angeblich an Verteidiger Arnau Martínez vom FC Girona interessiert. Das berichtet Tobias Altschäffl, Chefreporter von Bild von Sport Bild. Demnach sei der FCB beim 20-Jährigen "schon recht weit".

In der Winterpause stehen beim FC Bayern mehrere Transfers an, das haben die Verantwortlichen bereits bestätigt. Der aktuelle Kader ist auf Kante genäht, dazu stehen Afrika Cup und Asienmeisterschaft an. Besonders angespannt ist die Personallage in der Defensive, dort musste zuletzt Leon Goretzka als Innenverteidiger aushelfen.

Dementsprechend soll mindestens ein Mann für die Viererkette kommen. Martínez ist nominell Rechtsverteidiger, der 1,82-Meter-Mann kann aber auch in den Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Beim FC Girona ist er aktuell Stammspieler, er stammt aus dem Nachwuchs des FC Barcelona.

In der laufenden Saison absolvierte Martínez bisher elf Pflichtspiele für Girona (zwei Vorlagen). Er hat noch Vertrag bis 2025.

Girona ist das Überraschungsteam in der Primera Division: Mit 35 Punkten aus 14 Spielen steht man punktgleich mit Real Madrid auf Rang zwei der Tabelle.