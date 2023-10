FC Bayern München, News und Gerüchte: Jerome Boateng wohl enttäuscht vom FCB, Ex-Bayern-Juwel erstmals für Türkei nominiert

Die Bayern verzichten auf eine Verpflichtung von Boateng, dem missfällt offenbar das Vorgehen des Rekordmeisters. Derweil könnte Kane bald ein Zuhause in München finden. Die News zum FCB heute.

Am Freitag verkündete der FC Bayern München eine Entscheidung in der Personalie Jerome Boateng: Der Rekordmeister wird den 35-jährigen Innenverteidiger nicht verpflichten , nachdem Boateng zuletzt beim FCB mittrainiert hatte und ob der dünnen Personaldecke im Abwehrzentrum über eine erneute Zusammenarbeit nachgedacht wurde.

Seit August ist Harry Kane beim FC Bayern . Nun könnte der Stürmerstar demnächst auch ein Zuhause für sich und seine Familie in München finden.

© getty

FC Bayern München, News: Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal läuft live im Free-TV

Die Spiele im DFB-Pokal des Rekordmeisters Bayern München beim 1. FC Saarbrücken und des 1. FC Köln beim 1. FC Kaiserslautern werden live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die ARD zeigt die Münchner beim Drittligisten in Saarbrücken am 1. November, im ZDF ist tags zuvor (beide 20.45 Uhr) das Duell der Traditionsklubs aus Kaiserslautern und Köln zu sehen. Dies teilten ARD und ZDF am Freitag mit.

Überdies werden diese beiden Spiele und alle weiteren der zweiten Runde bei Sky übertragen. Insgesamt stehen 16 Partien auf dem Programm, das Finale findet am 25. Mai 2024 in Berlin statt.