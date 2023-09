FC Bayern München, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann verabschiedet sich von FCB-Fans

Julian Nagelsmann hat sich nach seiner Vorstellung als neuer Bundestrainer bei den Fans des FC Bayern München verabschiedet. Raphaël Guerreiro könnte erstmals im Kader des Rekordmeisters stehen. Serhou Guirassy jagt die Rekorde von Robert Lewandowski. Bei einem Transferziel droht den Münchnern wohl ein Wettbieten. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

FC Bayern München, News: Serhou Guirassy jagt Lewandowski-Rekorde

Serhou Guirassy hat am Freitagabend bereits sein zehntes Saisontor in der Bundesliga erzielt. Der Angreifer des VfB Stuttgart hat damit bereits einen Rekord von Robert Lewandowski eingestellt: Der Pole traf in der Saison 2020/21 ebenfalls zehnmal in den ersten fünf Spielern. Keinem anderen war das zuvor gelungen.

Am Ende kam der ehemalige Bayern-Stürmer auf 41 Treffer, die ihm den alleinigen Bundesliga-Rekord innerhalb einer Saison bescherten. Zuvor hielt diesen Gerd Müller, der einst 40-mal in einer Spielzeit traf.