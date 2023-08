"Aufregende Reise geht zu Ende": Yann Sommer verlässt den FC Bayern

Torwart Yann Sommer steht kurz vor einem Wechsel von Bayern München zu Inter Mailand. "Eine aufregende Reise geht zu Ende", schrieb der Schweizer Nationalkeeper bei Instagram. Es sei eine "Erfahrung" gewesen, "die ich nie vergessen werde".

Der 34-Jährige absolvierte am Montag dem Vernehmen nach den Medizincheck beim italienischen Topklub. Die Ablöse soll bei sechs Millionen Euro liegen.

Sommer war in der Winterpause für acht Millionen Euro Ablöse von Gladbach zu den Bayern gewechselt, nachdem sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer bei einer Skitour das Bein gebrochen hatte. Der Schweizer besaß noch einen Vertrag bis Juni 2025, hatte aber mit Blick auf die EM in Deutschland ein Engagement als klare Nummer eins gesucht, um seinen Status im Nationalteam nicht zu gefährden. Inter benötigte Ersatz für den zu Manchester United gewechselten Kameruner Andre Onana.

Die Bayern sind nun auf der Suche nach einem Ersatz hinter Neuer. Beim Supercup-Duell der Münchner gegen RB Leipzig am Samstag wird wohl Sven Ulreich wie am Montagabend im Testspiel gegen die AS Monaco zwischen den Pfosten stehen.