FC Bayern, News und Gerüchte: Angebliche Verhandlungs-Pläne mit Neuer und Müller - Interesse an Goretzka?

Der FC Bayern München plant offenbar über 2024 hinaus mit Manuel Neuer. Die Diskussion um einen neuen Sechser hat zu neuen Abwanderungs-Gerüchten um Leon Goretzka geführt. Präsident Herbert Hainer hat eine stärkere Einbindung des eigenen Nachwuchsleistungszentrums gefordert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Manuel Neuer soll über 2024 hinaus die Nummer 1 bleiben

Manuel Neuer arbeitet weiterhin an seinem Comeback nach dem Skiunfall in der Winterpause und peilt dem Vernehmen nach ein Comeback spätestens nach der Länderspielphase Anfang September an. Nach Informationen des kicker plant der FC Bayern über die anstehende Saison hinaus mit dem 37-jährigen Keeper.

Sein bis 2024 laufender Vertrag soll nach Wunsch der Bosse über ein bis zwei weitere Jahre verlängert werden. Sofern er bis dahin wieder fit ist, sind Gespräche über eine Verlängerung im Oktober oder November geplant. Unter den selben Voraussetzungen soll in diesem Zeitraum auch mit dem 33-jährigen Thomas Müller verhandelt werden, dessen Kontrakt ebenfalls 2024 ausläuft.

Derweil berichtet die AZ, dass sich Neuer Ende Mai einer weiteren Operation unterzogen habe. Demnach wurde Neuer zwei Tage nach der Meisterschaft am letzten Spieltag eine Schraube aus dem verletzten Bein entfernt. Das führte dazu, dass er in der Folge erstmal kürzer treten musste und auch die Asientour verpasste. Nun jedoch sei er fast komplett schmerzfrei und könne wieder alle Torwart-spezifischen Bewegungen ausführen.