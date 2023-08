FC Bayern München, News und Gerüchte: Tuchel kennt ihn bestens! Neuer Keeper-Kandidat beim FCB

Der FC Bayern beschäftigt sich bei seiner Suche nach einem neuen Keeper offenbar auch mit Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea. Manuel Neuer hat bei seiner Reha wohl größere Probleme als bisher angenommen. Didi Hamann hat die Verantwortlichen des FC Bayern München wegen ihrer Verhandlungstaktik bei Harry Kane scharf kritisiert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Interessant ist die Höhe der kolportierten Ablöse. So soll Brentford den 27-Jährigen für umgerechnet 35 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni abgeben. Vom FC Bayern seien noch 46,5 Millionen Euro gefordert worden. Angesichts dieser Summe haben sich die Münchner aus dem Bieterkampf zurückgezogen. Rayas Nachfolger bei Brentford soll Mark Flekken werden, der diesen Sommer für 13 Millionen Euro Ablöse vom SC Freiburg in die Premier League gewechselt ist.

Torwart David Raya steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Brentford zum FC Arsenal. Der Spanier, an dem auch der FC Bayern München interessiert gewesen sein soll, hatte sich laut des Transferjournalisten Fabrizio Romano schon vor einer Woche auf einen Wechsel innerhalb der Premier League festgelegt . Noch in dieser Woche solle Raya den Medizincheck bei den Gunners absolvieren.

FC Bayern, News - "Im Stich gelassen": Hamann attackiert FCB-Bosse wegen Kane

Didi Hamann hat die Verantwortlichen des FC Bayern wegen ihrer Verhandlungstaktik bei Harry Kane scharf kritisiert. "Die Bayern haben sich bei ihm weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat gesagt, er will nach München. Die Bayern müssen wissen: Wenn sie sich so weit aus dem Fenster lehnen und über den Namen Kane öffentlich sprechen, müssen sie das Geld bezahlen, das Tottenham will. Den Spieler so im Stich zu lassen, ist in der Außendarstellung katastrophal, sollte ein Wechsel nicht zustande kommen", sagte der frühere FCB-Spieler bei Sky.

Die Bayern sollen Tottenham vergangene Woche ein Ultimatum gesetzt haben, das Spurs-Boss Daniel Levy jedoch verstreichen ließ. Am Montag habe Tottenham dann auch das nochmals verbesserte Angebot des FC Bayern über mehr als 100 Millionen Euro Ablöse abgelehnt.

