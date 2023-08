FC Bayern München: Daniel Peretz als Lösung für die Torhüter-Baustelle? Das ist der "israelische Manuel Neuer"

Die Suche des FC Bayern München nach einem neuen Torhüter scheint endlich beendet. Anstatt für einen international erfahrenen und bekannten Keeper hat sich der FCB nun wohl für einen der breiten Massen völlig Unbekannten entschieden: Daniel Peretz. Was steckt hinter dem Sinneswandel?

Umso überraschender tauchte letztlich der Name von Daniel Peretz auf. Der im Vergleich zu den anderen Kandidaten völlig unbekannte Torhüter von Maccabi Tel Aviv soll sich zunächst hinter Sven Ulreich (35) einreihen. Denn die erfolglose Suche nach einer neuen Nummer zwei, bis Manuel Neuer (37) sich vollständig von seinem Skiunfall erholt hat, endete in einem Sinneswandel .

Bono, Kepa, Sánchez, Ortega, Martínez: Das sind nicht etwa die Mitglieder einer neuen Boyband am Pop-Himmel, sie alle sind Torhüter. Torhüter, die neben ihrer Leidenschaft für das Vereiteln von Torchancen spätestens seit diesem Sommer eine weitere Gemeinsamkeit haben. Jeder von ihnen war in irgendeiner Form beim FC Bayern München im Gespräch. Und das ist nur ein Bruchteil der Namen, die laut den Gazetten an der Säbener Straße diskutiert wurden.

© imago images

FC Bayern München: Tränenreicher Abschied von Daniel Peretz

Peretz ist der breiten Masse zwar kein Begriff. Beim großen FC Bayern ist man aber durch die Bank weg von dem 23-Jährigen überzeugt. Ähnlich wie Ulreich geriet auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen in den Katakomben des Weser-Stadions ins Schwärmen. "Wir diskutieren ja keine Namen, wenn sie nicht fix sind. Also insofern: Daniel Peretz ist ein guter Junge, ein Klasse-Torwart."

Solch offensive Aussagen aus der aktiven Bayern-Führung, Uli Hoeneß also ausgeklammert, sind durchaus ungewöhnlich, unterstreichen aber auch, wie hoch die Meinung von Peretz ist. In seinem Heimatland gehört er trotz seines Alters schon zu den besten seines Fachs.

Bereits mit sechs Jahren trat er der Jugendakademie des israelischen Topklubs Maccabi Tel Aviv, in seiner Geburtsstadt, bei. 2019 stieg er mit 19 zu den Profis auf, ehe er in die dritte Liga Israels verliehen wurde und sich in der Saison 2021/22 einen Stammplatz sicherte. Entsprechend emotional fielen seine Worte aus, als er sich in der vergangenen Woche schon von den Fans verabschiedete. Mit Tränen in den Augen verkündete Peretz angelehnt an die Vereinsfarben: "Ich werde immer Gelb bleiben."

Peretz war bereits in seinem ersten Jahr als Nummer eins durch seine guten Leistungen zum Publikumsliebling aufgestiegen, als er großen Anteil am Einzug ins Achtelfinale der Conference League hatte. Es folgte zwar eine für die Ansprüche von Maccabi Tel Aviv enttäuschende Saison mit dem frühen Aus in der Qualifikation für den noch jungen Wettbewerb und Platz drei in der Liga. Peretz hatte daran aber nicht wirklich Schuld. Besser lief es dafür auf einer anderen großen Bühne.