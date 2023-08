BVB, News und Gerüchte: Interesse aus Saudi Arabien an Mats Hummels, Lothar Matthäus attackiert Marco Reus

Mats Hummels hat offenbar Avancen aus Saudi Arabien abgelehnt und gleichzeitig mehrere Spieler für ihren Wechsel in den Mittleren Osten kritisiert. Zudem schoß Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hart gegen Marco Reus. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty

BVB, News: Interesse aus Saudi Arabien an Mats Hummels

In diesem Sommer gab es Interesse aus Saudi Arabien an BVB-Star Mats Hummels. Bezüglich möglicher Avancen aus dem Mittleren Osten sagte der Defensiv-Spezialist im Podcast Copa-TS: "Anscheinend spielen die auch mit Innenverteidigern dort."

Erst Ende Mai verlängerte der 34-Jährige seinen auslaufenden Vertrag in Dortmund bis 2024, ein Wechsel in die saudische Pro League kam und kommt für Hummels nicht in Frage: "Ich hatte da nie das Gefühl, das machen zu müssen und dabei belasse ich es auch."

Gleichzeitig kritisierte der 76-fache deutsche Nationalspieler einige Akteure für ihren Wechsel nach Saudi Arabien: "Es gab in diesem Sommer zumindest mal eine Handvoll Wechsel, bei denen ich mir gedacht habe: 'Vielleicht wäre die sportliche Ambition doch das, was du an Nummer eins stellen solltest, weil das andere hast du eh schon genug'", sagte er.