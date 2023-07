FC Bayern München, News und Gerüchte: Ungewissheit bei Manuel Neuer - zwei Modelle werden wohl diskutiert

Der FC Bayern München soll derzeit zwei Modelle für den Umgang mit der verzögerten Rückkehr von Manuel Neuer diskutieren. Dietmar Hamann hat kritisiert, dass der Rekordmeister seinem Trainer Thomas Tuchel zu viel Macht verleiht. Kim Min-jae steht kurz vor seinem Wechsel nach München, Carolin Simon hat sich beim DFB schwer verletzt. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Tuchel ist im Zuge der Abberufung von Hasan Salihamidzic als Sportvorstand in den "Ausschuss Sport" aufgerückt, der die Transferstrategie der Münchner zumindest kurzfristig bestimmt. "Es birgt eine Gefahr, wenn er Spieler holt, weil man nicht weiß, wie lange er da ist. Das sind unruhige Zeiten bei den Bayern", so Hamann. Der ehemalige Chelsea-Coach könne "absolut schalten und walten, wie er mag".

Dietmar Hamann hat kritisiert, dass der FC Bayern München seinem Trainer Thomas Tuchel zu viel Macht verleiht. "Die bewegen sich im Moment auf dünnem Eis", erklärte der TV-Experte bei einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme : "Ob das gut geht, da habe ich meine Zweifel." Man habe in den letzten Jahren "einige Trainer verschlissen", so der ehemalige Profi: "Wenn du dem Trainer mehr Macht gibst, besteht die Gefahr, dass er im Winter nicht mehr da ist."

FC Bayern München, News: Carolin Simon mit Kreuzbandriss

Carolin Simon wird den Frauen des FC Bayern München lange fehlen. Die 30-Jährige verletzte sich beim letzten Testspiel des DFB-Teams vor der WM gegen Sambia (2:3) und wird monatelang mit einem Kreuzbandriss ausfallen. "Wir sind alle geschockt, wir hatten auf eine weniger schwere Diagnose für Caro gehofft", wird der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen in einer Vereinsmitteilung dazu zitiert.

Nach Giulia Gwinn und Linda Dallmann ist Simon die dritte Bayern-Spielerin, die die WM verpassen wird. Die Linksverteidigerin wird zudem große Teile der kommenden Saison verpassen. Ob die Münchnerinnen Ersatz verpflichten, ist derzeit noch unklar. Für das deutsche Team startet die WM in Australien und Neuseeland am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko. Am Samstag wurde der Kader veröffentlicht.

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB