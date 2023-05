Bayern-Noten: Abwehrduo patzt folgenschwer - Cancelo überzeugt bei Bayerns schlimmster Bundesligapleite seit Jahren

Der FC Bayern München könnte mit dem 1:3 gegen RB Leipzig die schlimmste und folgenreichste Bundesliganiederlage in den vergangenen elf Jahren kassiert haben. Dabei dominierte die Elf von Thomas Tuchel lange das Spiel. Gute Noten verdiente sich ein Leihspieler, zwei weitere Abwehrspieler patzten folgenschwer. Gewinner und Verlierer des Spiels und die Noten und Einzelkritiken der Profis des FC Bayern München.

© getty Gewinner des Spiels: Christopher Nkunku (RB Leipzig) Sehr lange war kaum was zu sehen von Leipzigs Superstürmer. Doch dann holte er den Elfmeter zum 2:1 heraus und verwandelte ihn souverän selbst. Nebenbei sorgte er dafür, dass Leipzig auch kommende Saison in der Champions League spielt.

© getty Gewinner des Spiels: João Cancelo (FC Bayern) Die Leihgabe von Manchester City zeigte wenige Tage nach dem Einzug seiner ehemaligen Mannschaftskameraden ins Finale der Champions League seine beste Leistung im Trikot des FC Bayern München. Begann als offensiver Außenverteidiger, agierte zwischendurch etwas defensiver, um dann wieder auf gleicher Höhe wie Flügelstürmer Kingsley Coman zu spielen. Seine Mitspieler suchten ihn sehr häufig, hatte die meisten Ballkontakte in Halbzeit eins, machte sehr oft richtig gute Dinge mit dem Ball. Spielte zwischenzeitlich Mohamed Simakan schwindelig, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Gab vor dem 1:0 nicht nur den wichtigen vorletzten Pass, sondern leitete den ganzen schönen Spielzug sogar ein. Dass er neben Jamal Musiala der wohl beste Fußballspieler bei den Bayern ist, war schon lange bekannt, gegen Leipzig zeigte er endlich auch richtig, wie wertvoll er als Mannschaftsspieler sein kann. Ob das reicht, um Bayerns Kaderplaner von einer festen Verpflichtung zu überzeugen? Vor allem, wenn das Spiel am Ende 1:2 verloren geht und der Moment gekommen sein könnte, an dem Bayerns Titelserie tatsächlich reißt? Oder anders: Reicht ein überzeugendes Spiel im Moment von Bayerns womöglich größter Bundesliganiederlage der vergangenen elf Jahre? So war auch er am Ende ein trauriger Gewinner.

© getty Verlierer des Spiels: Benjamin Pavard (FC Bayern) Hatte sehr lange überhaupt keine Probleme mit dem Spiel, im Gegenteil - bis er in der 73. Minute Nkunku blockte und so den Elfmeter zu Leipzigs 2:1 verursachte. Womöglich könnte schon die Schläfrigkeit der gesamten Bayern-Elf vor dem 1:1 die Münchner den Titel gekostet haben am Ende, doch nach Pavards Foul kamen die Bayern nicht mehr auf die Beine.

© getty Verlierer des Spiels: Dani Olmo (RB Leipzig) Hatte in München die Chance beim deutschen Rekordmeister vorzuspielen, nach Informationen von SPOX und GOAL sollen die Bayern sich ernsthaft mit dem spanischen Spielmacher beschäftigen. Zeigte aber zu wenig. Zu wenig, um den Unterschied in einem solchen Spiel zu machen, zu wenig aber auch, um irgendwie aufzufallen. Ging zusammen mit den anderen Offensivspielern Leipzigs unter in der ersten Halbzeit. Steigerte sich auch nach Leipzigs Leistungsexplosion in der zweiten Halbzeit nicht.

© getty FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen FC Bayern München vs. RB Leipzig - 1:3 (1:0) Tore 1:0 Gnabry (25.), 1:1 Laimer (64.), 1:2 Nkunku (76.), 1:3 Szoboszlai (86.) Aufstellung München Sommer - Mazraoui (86. Mané), Pavard, de Ligt, Joao Cancelo (86. Upamecano) - Goretzka (69. Gravenberch), Kimmich - Gnabry (69. Sane), Musiala, Coman (77. Tel) - T. Müller Aufstellung Leipzig Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol (87. Klostermann), Halstenberg - Laimer, A. Haidara (69. Kampl), Szoboszlai, Dani Olmo (87. Diallo) - Silva (69. Forsberg), Nkunku Gelbe Karten FCB: Pavard (72.)

© getty FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Sein Abend begann eher ruhig, doch nach Bayerns Führung musste er sich schon in der ersten Halbzeit urplötzlich viermal auszeichnen. Viermal klärte er souverän die Situation. Hielt auch in der zweiten Halbzeit, was er er halten konnte. Ahnte bei beiden Elfmetern die richtige Ecke, doch er verpasste den Ball. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München: Verteidiger Noussair Mazraoui: Für ihn gilt Ähnliches wie für Benjamin Pavard: Bot eigentlich eine fast makellose Leistung - bis er durch sein fahrlässiges Handspiel Leipzigs zweiten Elfmeter verursachte. Note: 5. Benjamin Pavard: Machte eigentlich ein sehr gutes Spiel - bis er Nkunku von den Beinen holte und so den Elfmeter zum 1:1 verursachte. Vergab in der Schlussphase den Anschlusstreffer für die Münchner. Note: 5. Matthijs de Ligt: Erneut eine sehr aufmerksame und super-souveräne Vorstellung des Innenverteidigers. Er ist und bleibt Bayerns bester Neuzugang der Saison. Note: 2,5. João Cancelo: Thomas Müller drängte ihn zu Beginn immer wieder, das Pressing schon weiter vorne in der Leipziger Hälfte anzusetzen. Je offensiver er sich danach orientierte, desto gefährlicher wurde er. Belohnte sich in der 25. Minute mit dem wichtigen vorletzten Pass vor Serge Gnabrys Treffer zum 1:0. Wurde oft gesucht, machte sehr oft sehr gute Sachen, agierte als Linksverteidiger fast auf gleicher Höhe mit Kingsley Coman auf der rechten Seite. Bester Bayernspieler, obwohl auch er in der zweiten Halbzeit etwas abbaute. Hätte es als letzter Mann beinahe noch geschafft, das 1:1 zu verhindern. Aber knapp vergeben ist eben auch vergeben. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München: Mittelfeldspieler Kingsley Coman: Suchte sehr oft Cancelo, zog gerne auch in die Mitte, seinen Aktionen fehlte aber manchmal die Effizienz. Note: 4. Joshua Kimmich: War wieder deutlich öfter am Ball als zuletzt gegen Schalke, als er quasi vor allem als Lückenzuläufer agierte. Hatte gemeinsam mit Leon Goretzka eigentlich sehr lange alles im Griff im Mittelfeld, bis er und die Bayern aber gar nichts mehr im Griff hatten. Note: 4,5. Leon Goretzka: Warf sich nach seinem Bankplatz gegen Schalke beherzt in die Zweikämpfe und Bälle. Erhielt Szenenapplaus, als er einen etwas verunglückten Rettungsversuch Cancelos im Mittelfeld endgültig klärte. Konnte aber nur überschaubar viel für den Spielaufbau beitragen. War schon ausgewechselt, als Bayern unterging. Note: 3,5. Serge Gnabry: Bayerns Torjäger im Titelendspurt. Sein Treffer zum 1:0 - sein fünftes Tor im vierten Spiel hintereinander - ebnete den Weg. War nach seinem Treffer in einer etwas zurückgezogenen Position eigentlich sehr gut im Spiel und kann sich fast glücklich schätzen, dass er schon ausgewechselt war, als Bayern unterging. Note: 3.

© getty FC Bayern München: Angreifer Thomas Müller: Agierte tatsächlich meist in der eigentlich eher nur halbidealen Müller-Position als Mittelstürmer, vergab nach 17 Minuten die bis dato dickste Chance, als sein Aufpraller recht leicht zur Ecke geklärt werden konnte. Schickte Serge Gnabry vor dessen 1:0 sehr schön in den Strafraum. Trieb seine Mitspieler quasi permanent nach vorne, vergab aber eben auch gute Chancen. Note: 4. Jamal Musiala: Bereitete zwar Bayerns erste große Chance durch Müller mit einem schnellen Pass im Strafraum vor und erarbeitete sich später seine Torchance, wirkte aber insgesamt etwas glücklos. Verlor beim Ausgleich, als neun von zehn Feldspieler zu weit aufgerückt waren, die entscheidenden Duelle. Note: 4.