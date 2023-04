FC Bayern München, News und Gerüchte: "Hat den Laden nicht im Griff!" Lothar Matthäus attackiert Oliver Kahn

Lothar Matthäus ist mit Oliver Kahn hart ins Gericht gegangen. Auch Mario Basler übte Kritik an dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München. Sadio Mané hat derweil Extra-Schichten auf dem Trainingsplatz geschoben. Die News und Gerüchte rund um den FCB.

© getty FC Bayern München, News: Lothar Matthäus attackiert Oliver Kahn Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn scharf kritisiert. Über einen möglichen Wechsel der Bayern-Führung, welcher zuletzt in den Medien thematisiert wurde, sagte der Rekordnationalspieler im Interview mit der Sport Bild: "Es könnte jederzeit etwas passieren, an das man vor drei bis vier Monaten noch nicht gedacht hat. Oliver Kahn hat den Laden auf jeden Fall nicht im Griff." Der ehemalige Torhüter habe "andere Interessen, eine Familie, gerne den Kopf frei, er spielt gern Golf. Auf einmal muss er für ein Unternehmen in der Krise die Verantwortung tragen: eine neue Welt für ihn. Vielleicht hat er das unterschätzt", erklärte Matthäus. Und weiter: "Die Leute in München leben und lieben den FC Bayern, sie leiden aktuell mit dem Klub. Ich merke das beim Mittagessen, bei Gesprächen auf der Straße. Aber Oliver geht nicht dort hin, vielleicht fehlt ihm dadurch auch das Gespür, wie die Fans ticken, was sie bewegt." Kahn sei für die Mitarbeiter "unsichtbar an der Geschäftsstelle." Der heutige TV-Experte Matthäus hätte sich "auch von Herbert Hainer mehr klare Führung erwartet." Zudem seien "die Transfers von (Hasan) Salihamidzic im Nachhinein doch nicht so gut, wie man gedacht hatte." Am 22. Mai wird das Kontrollgremium des deutschen Rekordmeisters über die Zukunft von Kahn und Salihamidzic entscheiden. Alle Informationen dazu findet Ihr hier. Darüber hinaus kritisierte Matthäus erneut den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann hin zu Thomas Tuchel. Auf die Frage, ob dieser ein Fehler gewesen sei, antwortete er: "Ja, wenn man auf die Resultate blickt. Nagelsmann war kurz vor dem Trainerwechsel noch von Verantwortlichen des FC Bayern der Rücken gestärkt worden. Deshalb hat man seit der Entlassung ein Glaubwürdigkeits-Defizit in der Öffentlichkeit." An Tuchel sprach Matthäus zudem eine Warnung aus. Für ihn sei es "einfach nicht nachvollziehbar", dass Thomas Müller beim Champions-League-Aus gegen Manchester City zweimal auf der Bank Platz nehmen musste. An dem 33-Jährigen "sind schon andere Trainer in München gescheitert", unkte er.

© imago images FC Bayern München, News: Mario Basler kritisiert Oliver Kahn Der ehemalige Bayern-Spieler Mario Basler hat Oliver Kahn ebenfalls kritisiert. Dem TV-Experten hatten Kahns Worte nach der Niederlage gegen Mainz 05 missfallen, als dieser sich zu den Spekulationen über sein mögliches Aus geäußert hatte. "Ich kann nur sagen: Für mich gibt es ein einziges Ziel und das ist, diese Saison mit dem Deutschen Meistertitel zu beenden und dann nächste Saison nochmal richtig anzugreifen", sagte Kahn und erklärte zum Spiel in Mainz: "Ich habe mich in der zweiten Halbzeit nach 1:1 gefragt: Wer will eigentlich Deutscher Meister werden? War das die andere Mannschaft, die auch rote Trikots anhatten?" Für Basler ist allerdings Kahn mitverantwortlich für die sportliche Krise der Münchener. "Das sind Aussagen, die man auch im Kindergarten loswerden kann. Es ist weder Fisch noch Fleisch. Du musst ein Anführer sein. Ich kann nur an Uli Hoeneß erinnern, der dann nach so einem Spiel in die Kabine geht und völlig die Nerven verliert und komplett ausflippt", sagte er in seinem Podcast "Basler ballert".

© getty FC Bayern München, News: Sadio Mané schiebt Extra-Schicht Sadio Mané hat den freien Dienstag der Spieler des FC Bayern München für eine Extra-Schicht auf dem Trainingsplatz genutzt. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt. Der Senegalese absolvierte Läufe und machte Übungen mit dem Ball. Mané war nach schwachen Leistungen und der handfesten Auseinandersetzung mit Leroy Sané zuetzt heftig in der Kritik gestanden.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Hernández und Pavard in der Milan-Kabine Lucas Hernández und Benjamin Pavard haben die freien Tage beim FC Bayern München offenbar für einen Mailand-Trip genutzt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, besuchten die beiden Verteidiger am Sonntag die Partie der AC Mailand gegen US Lecce (2:0). Nach Abpfiff schauten sie dem Bericht zufolge sogar in der Milan-Kabine vorbei - und trafen dort auf bekannte Gesichter: Bei Milan spielt Hernández' Bruder Theo und mit Olivier Giroud noch ein weiterer französischer Landsmann des Duos. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte den Spielern nach der 1:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 am Samstag drei Tage freigegeben. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am kommenden Sonntag gegen Hertha BSC.