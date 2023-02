FC Bayern München, News und Gerüchte: João Cancelo spricht über Überfall

Joao Cancelo blickt auf ein schlimmes Ereignis während seiner Zeit bei Manchester City zurück. Der Berater des vom FCB an ManUnited verliehenen Marcel Sabitzer schwärmt von seinem Schützling. Die News und Gerüchte zum FC Bayern München.

"Ich gestehe, ich habe mich nicht gut genug gefühlt, um zu spielen. Aber es fühlte sich wie eine Niederlage an, dass sie sie mich so entmutigen und aufwühlen konnten", sagte Cancelo. "Ich wollte spielen, weil es mein Leben ist und ich mein Gesicht für jene geben würde, die mir alles gegeben haben. In diesem Fall City."

© getty

FC Bayern München, News: Berater von Marcel Sabitzer schwärmt

Roger Wittmann, Berater des vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehenen Marcel Sabitzer, hat gegenüber Sport1 nach den ersten vier Premier-League-Einsätzen des Österreichers über seinen Schützling gesprochen.

"Marcel ist ein Topspieler. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt", sagte Wittmann. "Wer so viel Erfahrung hat wie Marcel, ob in der Champions League oder mit seinen mittlerweile über 60 Länderspielen, der braucht nicht lange, um sich bei so einem Klub und in so einer Liga zurechtzufinden."

Sabitzer käme laut des Beraters vor allem mit der hohen Physis in England gut zurecht: "Er liebt diese englische Härte! Das war von vornherein klar, dass die Premier League super für ihn passt. Er ist ein aggressiver Spieler. Er macht dort genau das, was er kann. Und das ist dort eben auch gefragt."

Bei United kommt Sabitzer bislang regelmäßig zum Einsatz. Das war nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FCB 2021 nicht der Fall. Sabitzer bestritt in München 54 Pflichtspiele, allerdings nur 20 von Beginn an.

"Bei Manchester United sehen wir jetzt den Marcel aus Leipzig wieder. Das freut mich sehr für ihn", sagte Wittmann, der sich hinsichtlich der Zukunft des 28-Jährigen jedoch bedeckt hielt: "Das werden wir sehen, wenn es so weit ist."