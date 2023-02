FC Bayern München - Julian Nagelsmann: "Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen"

Trainer Julian Nagelsmann hat sich vor dem Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfL Bochum erneut zu Manuel Neuer nach dessen brisantem Interview geäußert.

"Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen", sagte Nagelsmann und schob nach: "Das kann man auch in zwei Richtungen verstehen. Die Thematik ist insofern geschlossen, dass wir nach vorne schauen."

Zudem betonte der Bayern-Trainer wie schon bei der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel, dass der FCB alles dafür tun würde, dass Neuer nach seinem Ski-Unfall wieder gesund wird. "Ich versuche, ihn so gut es geht zu unterstützen. Ich erwarte von ihm, dass er die Mannschaft und mich unterstützt beim Erreichen unserer Ziele."

Nagelsmann weiter: "Fußball ist ein Teamsport und alle sitzen in einem Boot. Das Boot muss von allen Beteiligten in die richtige Richtung gesteuert werden. Einfach abwarten und nicht 500-mal über dasselbe Thema reden."

Aus diesem Grund hatte es auch bereits ein persönliches Gespräch zwischen Nagelsmann und Neuer gegeben. Dabei ging es auch um das viel diskutierte Interview, wie er bestätigte. Auf der Pressekonferenz hatte er noch gegenteiliges behauptet. "Das war Ironie. Wir haben uns ausgetauscht, das bleibt intern", stellte er klar.

Außerdem äußerte sich Nagelsmann zum bevorstehenden Spiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag und sagte in Bezug auf die Partie gegen Bochum. "Die beiden Mannschaften haben nicht viel gemein, spielen einen unterschiedlichen Fußball. Wir wollen den Flow mitnehmen. Das Spiel hat schon eine Relevanz für Dienstag, du kannst die ersten Schritte gehen. Wir wollen beide Spiele optimal mit zwei Siegen gestalten, das steht außer Frage."

Bezüglich des schwachen Starts ins neue Jahr mit drei Remis in Serie fügte Nagelsmann an: "Wir haben zu Beginn der zweiten Hälfte der Saison nicht so gepunktet, wie wir das machen müssen. Wenn wir alle Spiele gewinnen, kann uns keiner das Leben schwer machen. Wenn wir das nicht machen, dann schon."