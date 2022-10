FC Bayern München: Manuel Neuer fällt weiter aus - Mainz-Spiel kommt offenbar zu früh

Der FC Bayern München muss offenbar noch länger auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Am Mittwoch steht der 36-Jährige in der Champions League gegen den FC Barcelona nicht zur Verfügung und auch ein Einsatz am Samstag gegen Mainz kommt wohl noch zu früh.

Das berichtete zunächst die Bild und wurde mittlerweile vom kicker bestätigt. Demnach soll Neuer frühestens nächste Woche Dienstag, den 1. November, im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand sein Comeback feiern. Womöglich muss er sich aber auch noch bis zum 5. November und dem Bundesliga-Duell mit Hertha BSC gedulden.

Neuer fällt bereits seit Mitte Oktober aufgrund einer Schulterverletzung aus. Die Entscheidung, wann er wieder auf dem Rasen steht, wird davon abhängen, wie sich seine Schmerzsymptomatik entwickelt. Bislang hat er nur Laufeinheiten absolviert.

"Man muss abwarten, von Tag zu Tag. Das ist eine schmerzhafte Geschichte, aber nichts Ernsthaftes", hatte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Dienstag noch zur Verletzung des FCB-Stammkeepers gesagt. Trainer Julian Nagelsmann beschrieb die Verletzung als "Torwart-spezifisch" und hielt sich mit dem weiteren Plan für Neuer bedeckt.

"Ich halte mich mit Prognosen zurück, das muss Manu entscheiden, ich kann da nicht reinschauen. Am Ende muss er das Go geben - wenn er es gibt, ist er wieder dabei, wenn er es nicht gibt, müssen wir noch ein bisschen auf ihn warten", erklärte Nagelsmann. Vorerst wird weiterhin Sven Ulreich das Bayern-Tor hüten, so auch am Mittwoch gegen Barcelona (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Der FCB-Coach geht aber nicht davon aus, dass eine Teilnahme an der am 20. November beginnenden Weltmeisterschaft in Katar gefährdet sei. Neuer ist normalerweise als Nummer eins im Team von Bundestrainer Hansi Flick gesetzt.