Ryan Gravenberch beim FC Bayern München: Augenweide von Ajax

Ryan Gravenberch macht bisher einen hervorragenden Eindruck beim FC Bayern München. Auch wegen des Ausfalls von Leon Goretzka könnte der Neuzugang von Ajax Amsterdam zum Gewinner der Vorbereitung avancieren.

Während der FC Bayern München für die durchaus beachtlichen Verpflichtungen von Sadio Mane und Matthijs de Ligt gefeiert wird, mausert sich ein anderer Neuzugang zunehmend zum Gewinner der Vorbereitung: Ryan Gravenberch. Das liegt einerseits an den aktuellen Umständen, andererseits an ihm selbst.

Der 20-jährige Niederländer kam für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam, eingeplant war er zunächst eigentlich als Ersatzmann für Achter-Platzhirsch Leon Goretzka. Dessen schon seit längerem schwelende Knieprobleme zwangen ihn nun aber zu einer Operation. Goretzka wird wochenlang fehlen, Gravenberch deshalb unverhoffte Chancen auf Spielanteile bekommen.

"Klar wäre es mir lieber, wenn Leon dabei wäre", sagte Trainer Julian Nagelsmann während der Vorbereitungsreise durch die USA. "Aber so hat Ryan die Möglichkeit, seinen Stempel schon ein bisschen eher aufzudrücken."

FC Bayern: Kollegen schwärmen von Ryan Gravenberch

Schon bei seinen ersten Trainingseinheiten in München machte Gravenberch einen guten Eindruck. Kapitän Manuel Neuer ist "positiv überrascht" von seinem neuen Kollegen: "Er ist sehr präsent, will immer den Ball haben, ist technisch gut, bringt eine gewisse Aggressivität mit rein." Sportvorstand Hasan Salihamidzic nannte Gravenberch "eine Augenweide" und auch Joshua Kimmich schwärmte: "Er ist sehr ballsicher, körperlich gut. Beeindruckend, dass er in seinem Alter schon auf einem so hohen Niveau ist."

Gravenberch ist ein klassischer Box-to-Box-Player, Nagelsmann sieht in ihm "ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive". Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in alle Richtungen präsentierte Gravenberch direkt beim ersten Testspiel gegen DC United vor dem Tor zum abschließenden 6:2. Balleroberung am eigenen Strafraum, Dribbling durch zwei Gegenspieler, Schnittstellenpass auf den Torschützen Thomas Müller.

Es war eine Szene, mit der man Julian Nagelsmanns Lobhudeleien wunderbar bebildern könnte: "Ryan ist ein sehr, sehr feiner Fußballer mit kreativen Ideen, einem guten Raumgefühl und einer guten Spieleröffnung. Er verfügt über eine unglaubliche Koordination, seine Gräte und den Ball immer unter Kontrolle zu kriegen."

Das wurde aus Bayerns Millionen-Teenagern © imago images 1/30 Der FC Bayern München verpflichtet Mathys Tel von Stade Rennes für rund 30 Millionen Euro. Damit ist der 17-jährige Franzose der 16. Teenager, für den der FC Bayern eine Millionen-Ablöse hinlegt. Wie schlugen sich die bisherigen? © imago images 2/30 SHAOZIYANG LIU (2022 für eine Millionen Euro von Wuhan Three Towns, damals 18): Der chinesische Keeper kam im Januar im Zuge einer Kooperation mit seinem Jugendklub Wuhan nach München. © imago images 3/30 Kurz darauf verlieh ihn der FC Bayern bis Sommer 2023 zum österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt, zu dem die Münchner ein enges Verhältnis pflegen. Dort absolvierte Liu bisher insgesamt drei Spiele für die U18 und Reserve. © imago images 4/30 CHRIS RICHARDS (2018 für 1,1 Millionen Euro vom FC Dallas, damals 18): Auch beim MLS-Klub FC Dallas handelt es sich um einen Kooperationspartner des FC Bayern. Der Innenverteidiger überzeugte beim FC Bayern für die A-Jugend und Reserve, … © imago images 5/30 … sammelte dann sogar einige Pflichtspielminuten für die Profis. Anschließend spielte er eineinhalb Jahre per Leihe für die TSG Hoffenheim. Nun steht er vor einem Wechsel für 15 bis 20 Millionen Euro zu Crystal Palace. © imago images 6/30 ALEXANDER ZICKLER (1993 für 1,15 Millionen Euro von Dynamo Dresden, damals 19): Der Stürmer schnupperte ein Jahr lang rein, ehe er sich jahrelang im erweiterten Stammspieler-Kreis befand. Später von Verletzungen geplagt. © imago images 7/30 In 308 Pflichtspielen gelangen ihm 70 Tore. 2005 zog Zickler zu RB Salzburg weiter, wo er seine Karriere ausklingen ließ. Dort sammelte er anschließend erste Erfahrungen als Trainer. Zuletzt Marco Roses Assistent bei Borussia Dortmund. © Instagram 8/30 JONATHAN ASP (2022 für 1,2 Millionen Euro vom FC Midtjylland, damals 16): Der Mittelfeldspieler wurde fünf Jahre bei Midtjylland ausgebildet. Für die dänische U16 gelangen ihm in acht Spielen fünf Tore. Beim FCB ist Asp zunächst für die U17 eingeplant. © imago images 9/30 LEON DAJAKU (2019 für 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart, damals 18): Stammt aus der Stuttgarter Jugend und machte sogar zwei Bundesligaspiele, ehe der Offensivallrounder nach München übersiedelte. © imago images 10/30 Auch beim FC Bayern reichte es zu zwei Bundesligaspielen, hauptsächlich kam er aber für die Reserve in der 3. Liga zum Einsatz. Bei Union überzeugte er anschließend nicht, beim englischen Zweitliga-Aufsteiger Sunderland läuft es aktuell besser. © imago images 11/30 REMY VITA (2020 für 1,5 Millionen Euro von ESTAC Troyes, damals 19): Der französische Linksverteidiger kam mit der Erfahrung von fünf Ligue-2-Einsätzen nach München, wo er ein Jahr lang Stammspieler in der Reserve war. © imago images 12/30 Nach einer einjährigen Leihe zum englischen Zweitligisten FC Barnsley wechselte er diesen Sommer zu Fortuna Sittard in die niederländische Eredivisie. © imago images 13/30 LOVRO ZVONAREK (2022 für 1,8 Millionen Euro von Slaven Belupo, damals 17): Bei Slaven Belupo avancierte der kroatische Mittelfeldspieler zum jüngsten Kapitän eines europäischen Erstligisten der Geschichte. © imago images 14/30 Bayern verpflichtete ihn schon vor einem Jahr, nach München kam er aber erst diesen Sommer. Er absolvierte bereits einige Trainingseinheiten bei den Profis, könnte nach Informationen von SPOX und GOAL aber noch verliehen werden. © imago images 15/30 TONI KROOS (2006 für 2,3 Millionen Euro von Hansa Rostock, damals 16): Spielte beim FC Bayern erst für die U19 und Reserve, ehe er 2017 für die Profis debütierte. Von 2008 bis 2010 an Bayer Leverkusen verliehen, dann Stammspieler in München. © imago images 16/30 Kroos war Teil der Triple-Mannschaft von 2013, verpasste die Endphase der Saison aber verletzt. Nach gescheiterten Vertragsgesprächen wechselte er 2014 zu Real Madrid, wo er seitdem viermal die Champions League gewann. © imago images 17/30 SINAN KURT (2014 für drei Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach, damals 18): Sportlich überzeugte der Stürmer beim FC Bayern kaum, es reichte nur zu einem Bundesligaspiel. Dafür machte er abseits des Platzes auf sich aufmerksam. © imago images 18/30 Und zwar mit einem extravaganten Helikopterflug von Cannes nach St. Tropez. 2016 wechselte Kurt zu Hertha BSC, wo ihm der Durchbruch auch nicht gelang. Später in Österreich und der Slowakei aktiv, aktuell mit 26 Jahren vereinslos. © imago images 19/30 FIETE ARP (2019 für drei Millionen Euro vom Hamburger SV, damals 19): Die Hamburger Sturmhoffnung machte in drei Jahren nur ein einziges Pflichtspiel für die Profis des FC Bayern. © imago images 20/30 In der vergangenen Saison spielte er per Leihe für den Zweitligisten Holstein Kiel, das ihn nun ablösefrei unter Vertrag nahm. © imago images 21/30 ROQUE SANTA CRUZ (1999 für fünf Millionen Euro von Olimpia Asuncion, damals 17): Während seiner acht Jahre beim FC Bayern wurde er Champions-League-Sieger und wirkte beim Lied "Ich, Roque!" der Sportfreunde Stiller mit. © imago images 22/30 2007 verabschiedete sich Santa Cruz zu den Blackburn Rovers. Es folgte eine Fußball-Reise, die ihn durch England, Spanien und Mexiko zurück in seine Heimat Paraguay brachte, wo er mit 40 Jahren immer noch spielt. © imago images 23/30 KINGSLEY COMAN (2015 für eine Leihgebühr von sieben Millionen Euro von Juventus Turin, damals 19 - 2017 für 21 Millionen Euro fest verpflichtet): Der französische Flügelstürmer war ein absoluter Volltreffer. © imago images 24/30 Sofern er nicht gerade unter Verletzungsproblemen leidet, ist Coman seit Jahren ein absoluter Leistungsträger beim FC Bayern. Highlight: Sein Siegtor im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain. © imago images 25/30 ALPHONSO DAVIES (2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps, damals 18): In seiner zweiten Saison startete der Linksverteidiger unter Niko Kovac durch, seitdem ist er unumstrittener Stammspieler. © imago images 26/30 Davies war Teil der Triple-Mannschaft von 2020 und qualifizierte sich mit der kanadischen Nationalmannschaft für die WM in Katar. © imago images 27/30 BRENO (2008 für zwölf Millionen Euro vom FC Sao Paulo, damals 18): Der Innenverteidiger aus Brasilien kam mit dem neuen Umfeld in Deutschland nicht zurecht, was zu psychischen Problemen und einem Brand-Attentat auf sein eigenes Haus führte. © imago images 28/30 In viereinhalb Jahren beim FC Bayern absolvierte er nur 33 Pflichtspiele, zwischenzeitlich war er an den 1. FC Nürnberg verliehen. Nach einer Fußball-Pause feierte er sein Comeback in Brasilien. Seit 2021 vereinslos. © imago images 29/30 RENATO SANCHES (2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon, damals 18): Nach seinem Durchbruch bei Benfica und dem EM-Titel mit Portugal sicherte sich überraschend der FC Bayern das europaweit umworbene Talent. © imago images 30/30 In München setzte sich Sanches aber nie wirklich durch, daran änderte auch eine zwischenzeitliche Leihe zu Swansea City nichts. Seit 2019 spielt er für OSC Lille, wo er Leistungsträger und französischer Meister wurde.

Ryan Gravenberch und die Vergleiche mit Paul Pogba

Tatsächlich bewegt sich Gravenberch für seine Körpergröße von 1,90 Metern erstaunlich grazil über den Platz. Vergleiche mit dem ähnlich gebauten Paul Pogba liegen nahe. Schon seit Jugendtagen bei Ajax Amsterdam verfolgen sie ihn, erzählte Gravenberch dem kicker: "Wie er sich auf dem Platz bewegt, sein Körper, er ist auch groß und hat lange Beine, dann seine Technik - wir haben vielleicht ein paar Ähnlichkeiten."

Pogba kehrte diesen Sommer von Manchester United zu Juventus Turin zurück. Als Nachfolger wollte Uniteds neuer Trainer Erik ten Hag angeblich unbedingt Gravenberch, dem er bei Ajax zum Durchbruch verholfen hatte. Doch dessen Entscheidung stand da längst fest, seit vergangenen Herbst gab es Gespräche zwischen Gravenberchs Berateragentur des mittlerweile verstorbenen Mino Raiola und dem FC Bayern.

FC Bayern München: Auch Marcel Sabitzer bietet sich an

In München soll Gravenberch das werden, was Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer (noch) nicht wurden: eine hochwertige, verlässliche Alternative zu Goretzka. Der ehemalige Rekordeinkauf Tolisso hatte während seiner fünf Jahre in München immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, weshalb sein Vertrag in diesem Sommer nicht verlängert wurde. Er kehrte ablösefrei zu seinem Jugendklub Olympique Lyon zurück.

Sabitzer folgte vergangenen Sommer Nagelsmann von RB Leipzig nach München, als erklärter Wunschspieler erlebte er aber eine äußerst enttäuschende Premierensaison. Bei einem entsprechenden Angebot dürfte er den FC Bayern wohl verlassen, doch er kämpft um eine zweite Chance - und beeindruckt damit Nagelsmann.

"Im Moment ist Marcel einer der besten Spieler der Vorbereitung", lobte der Trainer nach dem Sieg gegen DC United, bei dem Sabitzer ein Tor gelang. Für Nagelsmann ergibt das eine durchaus komfortable Situation: Während Stammspieler Goretzka ausfällt, bieten sich gleich beide verfügbaren Alternativen Gravenberch und Sabitzer an.