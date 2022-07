FC Bayern, News und Gerüchte: Morata wurde FCB wohl angeboten

Dem FC Bayern München wurde als Lewandowski-Nachfolger offenbar Angreifer Alvaro Morata angeboten. Die Stimmung zwischen dem Rekordmeister und dem FC Barcelona wird unruhiger. Außerdem: Alle aktuellen Infos zum Poker um Matthijs de Ligt. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

Alle News und Gerüchte vom Vortag bekommt Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Morata wurde dem FCB angeboten

Als möglicher Lewandowski-Nachfolger wurde dem FC Bayern offenbar der spanische Nationalstürmer Alvaro Morata angeboten. Das vermeldet Sport1. Die Münchner sollen allerdings zügig ablehnend auf das Angebot reagiert haben - es gab angeblich weder Gespräche mit Moratas Management noch mit seinem aktuellen Verein Atletico Madrid.

Der 29-Jährige war zuletzt an Juventus nach Turin ausgeliehen und kehrte vor wenigen Tagen zurück zu den Rojiblancos. Dort steht er noch bis 2024 unter Vertrag, gilt aber als Verkaufskandidat.

Zuvor hatte Morata in seiner Laufbahn unter anderem auch für Real Madrid und den FC Chelsea gespielt. In der abgelaufenen Saison erzielte er insgesamt zwölf Treffer für Juve.

FC Bayern, Gerücht: Widersprüchliche Meldungen um Wanner

Der 16-jährige Paul Wanner wünscht sich bei den Bayern wohl mehr Einsatzzeiten und möchte deshalb für die kommende Saison ausgeliehen werden. Laut der Bild will sich der Youngster bei einem anderen Klub weiterentwickeln und so für den FCB empfehlen.

Dem widerspricht allerdings eine Meldung von Sport1. Dort heißt es, dass eine Leihe derzeit kein Thema ist, weder bei Wanner noch bei den Bayern. Vielmehr soll Wanner beim deutschen Rekordmeister den nächsten Schritt bei den Profís machen.

Auch der kicker berichtet, dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die Youngsters um Jamal Musiala, Ryan Gravenberch und Wanner gezielt fördern soll.

FC Bayern, News: Salihamidzics Sohn wechselt nach Kanada

Nick Salihamidzic, Sohn des Bayern-Sportvorstandes Hasan Salihamidzic, wechselt auf Leihbasis zu den Vancouver Whitecaps. Die Kanadier haben den Transfer des 19 Jahre alten Rechtsverteidigers bestätigt, der 2015 aus der Haching-Jugend zum FCB kam.

In Vancouver ist er für die zweite Mannschaft in der Nachwuchsliga MLS NEXT Pro eingeplant: "Wir freuen uns Nick in Vancouver willkommen zu heißen, wo er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird", sagt Sportdirektor Axel Schuster.

FC Bayern, News: Laporta bestätigt Angebot für Lewandowski

Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat vor Journalisten bestätigt, dass sein Klub ein Angebot für Robert Lewandowski vom FC Bayern München abgegeben hat und nun auf eine Reaktion vom deutschen Rekordmeister wartet. Hier gibt es weitere Infos. Lewandowski hatte vor Wochen erklärt, dass das Kapitel Bayern für ihn trotz eines bis 2023 laufenden Vertrags beendet sei.

FC Bayern, News: So steht es im Poker um Matthijs de Ligt

Der FC Bayern München hat am Donnerstag mit Juventus Turin wegen eines Wechsels von Matthijs de Ligt zum deutschen Rekordmeister verhandelt. Nach Informationen von SPOX und GOAL bereiten die Bayern ein erstes offizielles Angebot vor, das bei 75 Millionen Euro liegen dürfte. Dazu kommen dann noch erfolgsabhängige Boni in Höhe von maximal 15 Millionen Euro.

Weitere Infos zum de-Ligt-Poker findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Abschied von Omar Richards steht bevor

Der Wechsel von Omar Richards vom FC Bayern München zum Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest steht offenbar kurz vor dem Vollzug. Wie der Telegraph berichtet, haben der deutsche Rekordmeister und Nottingham eine Einigung über einen Transfer erzielt. Hier gibt es weitere Infos.

FC Bayern, Hintergrund: So schnell vergeht Dominanz

Der FC Bayern München gewann in der Bundesliga zehn Titel in Folge und scheint der Konkurrenz uneinholbar enteilt. Eine ähnliche Situation gab es vor einigen Jahren auch in der Schweiz, ehe erstaunliche Entwicklungen einsetzten.

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht