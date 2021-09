FC Bayern München: Neue Details zur Nagelsmann-Ablöse enthüllt

Die Ablösesumme für Julian Nagelsmanns Transfer von RB Leipzig zum FC Bayern München erreicht offenbar ein Maximum von 25 Millionen Euro, sollte er während seiner fünf Vertragsjahre zweimal das Double gewinnen. Das berichtet der kicker.

Nagelsmann war im Sommer für einen Sockelbetrag von kolportierten 15 Millionen Euro nach München gewechselt und ist somit zum teuersten Trainer der Welt geworden. Der Kontrakt des 34-Jährigen läuft bis 2026.

In den vergangenen neun Jahren hat der FC Bayern fünfmal das Double aus Meistertitel und DFB-Pokal geholt. Nach dem 4:1-Sieg gegen Nagelsmanns ehemaligen Arbeitgeber Leipzig rangiert der FC Bayern aktuell auf Tabellenplatz zwei. Im DFB-Pokal geht es am 27. Oktober in der zweiten Runde gegen Borussia Mönchengladbach.