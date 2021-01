FC Bayern München: Leroy Sane spricht über Schnösel-Image, Guardiola und Kritik

Bayern Münchens Superstar Leroy Sane hat sich gegen das ihm teilweise anhaftende Image als Schnösel mit einem Hang zur Selbstverliebtheit gewehrt.

"Sie können gern mal zu mir nach Hause kommen und nachsehen, ob da wirklich Diamanten, Goldketten und solches Zeug rumliegen. Nichts davon besitze ich. Trotzdem stecken mich die Leute in diese Bling-Bling-Schublade", erklärte Sane dem Spiegel.

Er sei "kein Typ, der sich ewig im Badezimmer stylt. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und fahre oft in kurzer Hose zum Training, das dauert fünf Minuten", sagte Sane. Dass er ab und zu auffällige Klamotten trage, ziele nicht darauf ab, sich bewusst zur Schau zu stellen. "Ich mag einfach Mode. Ich drücke mich gern damit aus. Dabei ist mir nicht wichtig, dass die Klamotten teuer sind", erklärte der Außenstürmer.

Besonders überraschte ihn die Diskussion um die auffallende Felljacke, die er vor 2019 bei einer Anreise zur deutschen Nationalmannschaft trug. "Ich glaube, nie zuvor haben Medien so im Detail ausgerechnet, wie teuer die Sachen eines Nationalspielers bei der Anreise waren", sagte Sane.

Mit Vorurteilen gegenüber seiner Person könne er inzwischen aber gut umgehen: "Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht: Was habe ich an mir, dass die Leute so reagieren?" Aber ich konnte das irgendwann abhaken. Ich will mich nicht komplett verändern", betonte der Ex-Schalker.

Fußballer und ihr Style: Dreh den Swag auf! © imago 1/39 Leroy Sane hat sich im Interview mit dem Spiegel gegen sein Bling-Bling-Image gewehrt. Sein wohl berühmtestes Kleidungsstück: eine Felljacke. Der "Wasted Eisbär" steht ihm (fast) gut. © instagram / leroysane19 2/39 "Ich glaube, nie zuvor haben Medien so im Detail ausgerechnet, wie teuer die Sachen eines Nationalspielers bei der Anreise waren", sagte Sane im Spiegel. © instagram / leroysane19 3/39 "Ich mag einfach Mode. Ich drücke mich gern damit aus. Dabei ist mir nicht wichtig, dass die Klamotten teuer sind", sagte Sane. © instagram / leroysane19 4/39 Und weiter: "Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht: Was habe ich an mir, dass die Leute so reagieren?" Aber ich konnte das irgendwann abhaken. Ich will mich nicht komplett verändern." Swag lässt sich auch nicht einfach abstellen! © Instagram Rolf Feltscher 5/39 Die Würzburger Kickers haben mit Rolf Feltscher den Godfather of Swag verpflichtet. Er spielt nur fußballerisch in der zweiten Liga, Rolf Günther Feltscher Martínez hat alles, was es zum Ultra-Swagger braucht © Instagram Rolf Feltscher 6/39 Nur falls noch einer daran zweifelt. Feltscher kann auch Man-Bun! Kann er damit im internationalen Vergleich mithalten? © Claudio Pizarro / Instagram 7/39 Zum Beispiel Claudio Pizarro. Er ist hier übrigens nicht bei einer Modenschau, er ist beim Golfen. © twitter.com/matshummels 8/39 Mats Hummels macht in blumigen Schuhen Konkurrenz. © https://www.instagram.com/sterling7/ 9/39 Will Raheem Sterling seine - bestimmt exorbitant teuer versicherten! - Schienbeine präsentieren, weil sie im Spiel immer hinter den Stutzen verborgen sind? Und warum fliegt er zum Mond? Die Antwort kann nur lauten: Swag! © https://www.instagram.com/hectorbellerin/ 10/39 Hector Bellerin vom FC Arsenal ist eine Ein-Mann-Swagfabrik. Hätte Swag Anziehungskraft, würden die Sterlings dieser Welt in einer Umlaufbahn um ihn kreisen, ach, was sag ich, die komplette Premier League! © https://www.instagram.com/hectorbellerin/ 11/39 Wenn Swag-Blicke töten könnten ... Bellerin sieht aus wie eine ausgewachsene Hanson-Brüder-Dreieinigkeit, die eigentlich Werbung für "Gauloises Menthol" machen sollte. © instagram.com/sergioramos 12/39 Blaumann? Hausmeisterkittel? Sergio Ramos trägt im Bernabeu ein gewagtes Outfit. © twitter.com/franckribery 13/39 Selbst ein gerissenes Außenband kann den Swag dieses Mannes nicht stoppen: Seducer Franck R. auf der heimischen Treppe © getty 14/39 Swaguel Eto'o überzeugte beim Confed-Cup-Spiel zwischen Kamerun und Chile mit einem stilsicheren Camouflage-Sakko gepaart mit einer reflektierenden 70er-Jahre-Sonnenbrille und einem breiten Ich-kann-mir-alles-erlauben-Grinsen © Instagram Antoine Griezmann 15/39 Da muss Antoine Griezmann selber lachen. Irgendwo hieß es: "poses in a bizarre floral outfit"... das kann man getrost so stehen lassen © twitter/@LorisKarius 16/39 Bloods-Bandana, blondierte Haare, Tattoo und NBA-Jersey - Loris Karius hat Swag on fleek © getty 17/39 Paul Labile Pogba aka GOAS - Greatest of all Stylers © Instagram Pierre-Emerick Aubameyang 18/39 Na, na, na, na, Swagman! Pierre-Emerick Aubameyang in seinem Casual-Black-Gold-Outfit © Instagram Donis Avdijaj 19/39 Not even the sky´s the limit. Donis Avdijaj, bereit zum Abheben in den Style-Himmel © Instagram Karim Benzema 20/39 They see me rollin, they hatin... Karim Benzema packt die ganz dicken Gläser aus, damit er im Lambo auch was sieht © Instagram Karim Bellarabi 21/39 Oben Anglerhut, Rest Modell "Graue Maus". Stilsicher, der Karim Bellarabi © Instagram Granit Xhaka 22/39 Der Fahrstuhl, natürliches Habitat der Fußballer mit Style. Auch Granit Xhaka fühlt sich dank Oversize-Bomberjacke pudelwohl © Instagram Neymar 23/39 Der Blick ins Ausland beweist: Weiße Hosen sind in diesem Sommer der Shit. Aber nur kombiniert mit knallblauem Satin-Sakko, das ist klar © Instagram Alex Song 24/39 Alex Song - ein Traum in Pink. Besonders aufgewertet durch die passenden Sandalen, die er wahrscheinlich seiner Frau geklaut hat © Instagram Kevin-Prince Boateng 25/39 Spiegel-Selfies, das weiß der geübte Beobachter, gelingen nur bei exakter Kopfhaltung. Hier vom Prince höchstpersönlich in Vollendung präsentiert © Instagram Jerome Boateng 26/39 Was sein Bruder kann, kann Jerome Boateng natürlich schon lange. Hier präsentiert er das legere Sommer-Outfit für den Mann von Welt © Instagram Kevin Kampl 27/39 Kevin Kampl, auch abseits des Feldes setzt er Maßstäbe © Instagram Raul Meireles 28/39 Modisches Stilvorbild war wahrscheinlich Raul Meireles. Der wiederum ist das Idol tausender Berlin-Mitte-Hipster © Instagram Leonardo Bittencourt 29/39 Man kann es vor lauter Camouflage kaum erkennen, aber wenn man genau hinschaut, entdeckt man Leonardo Bittencourt © Facebook Paul Pogba 30/39 #Bosseveryone. Paul Pogba träg sein Lebensmotto auf dem Scheitel © Instagram Mitchell Weiser 31/39 Denn ich rolle mit meinen Besten! Feiner Zug: Auch Mitchell Weiser darf mit, hat den Swag-Test zuvor mit Bravour bestanden © Instagram Özkan Yildirim 32/39 Özkan Yildirim mit seiner Interpretation von "Zwischen Militär und Haute Coutoure" © Instagram Dani Alves 33/39 Was ist hier verstörender? Dass Leo Messi aussieht wie sein eigener Großvater oder die unfassbare Ähnlichkeit von Neymar und Dani Alves? © Instagram Leroy Sane 34/39 Leroy Sane, meine Damen und Herren. Bemerkenswert: Das Großwild für das aparte Leo-Bomberjäckchen hat er zuvor noch in Gelsenkichen-Buer eigenhändig erlegt © Instagram Karim Bellarabi 35/39 Eins muss man Karim Bellarabi lassen. UV-Schutz nimmt er dank seines großformatigen Hutes mehr als ernst! © Facebook Salomon Kalou 36/39 So wie Salomon Kalou hier schaut, hat ihn wahrscheinlich jemand in alle drei Outfits gezwungen © Instagram Matthias Ostrzolek 37/39 90 Prozent dieses Bildes würden keinen Ausschlag auf der Swag-Richterskala auslösen. Aber mit dem "Hoverboard" reißt Matthias Ostrzolek natürlich wieder viel raus © Instagram Mitchell Weiser 38/39 Mitchell Weiser. Ohne Worte © Instgram Kevin Kampl 39/39 Ich möchte das Buchstabenrätsel bei Kevin Kampl lösen und kaufe ein "R"

Sane über "Mitbewohner" Guardiola

Sane spielt seit vergangenem Sommer für den FC Bayern. Bei seinem vorherigen Klub Manchester City soll er ein angespanntes Verhältnis zu Teammanager Pep Guardiola gehabt haben. "Noch so ein Vorurteil", sagte Sane: "Pep und ich hatten ein gutes Verhältnis." Er habe in Manchester sogar mit seinen Teamkollegen Ilkay Gündogan und David Silva im selben Gebäude gewohnt wie Guardiola.

"Ich habe die Familie von Pep im Gebäude öfter gesehen als Pep selbst. Er stand nicht am Fenster und hat gewartet, wann wir abends nach Hause kommen, um uns zu kontrollieren", verriet Sane. "Ich fand das super, so dicht mit den Kollegen zu wohnen. Es war eine gute Nachbarschaft."

Und fußballerisch habe ihn der Spanier "auf ein völlig neues Niveau" gehoben. "Vor allem durch die Arbeit an Kleinigkeiten: Mit welchem Fuß nehme ich den Ball in welcher Situation wie an? Mit welcher Aktion öffne ich den Raum am besten? Das sagen dir auch andere Trainer, aber er hat das wirklich jeden Tag wiederholt, bis ich irgendwann ein kleines Männchen im Ohr mit seiner Stimme hatte, das mir gesagt hat, was wann wie zu tun ist."

Das Besondere an Guardiola? "Dass er nicht aufhört, wenn er sieht, dass man sich verbessert hat. Er sucht sich dann etwas Neues, an dem er unermüdlich mit dir arbeitet. Wenn ich nicht nach Manchester gewechselt wäre, hätte ich wohl nicht dieses Niveau erreicht", erklärte Sane.

Sane nimmt Kritik von Rummenigge als Ansporn

Die Bayern überwiesen knapp 45 Millionen Euro für den Linksfuß nach Manchester. Eine Summe, die er bislang noch nicht rechtfertigen konnte. Sein Tiefpunkt: Das letzte Pflichtspiel 2020 bei Bayer Leverkusen, als er erst ein- und dann wieder ausgewechselt wurde. "Als ich meine Nummer auf der Auswechseltafel gesehen habe, wusste ich, dass es Diskussionen über mich geben wird", sagte Sane.

Er habe diesen Rückschlag jedoch schnell weggesteckt - dank der Unterstützung seiner Mitspieler. "Wenn sich jemand wie Thomas Müller vor den TV-Kameras so stark für dich einsetzt, dann zeigt dir dies: Das Team akzeptiert dich."

Dennoch musste er zuletzt auch intern Kritik über sich ergehen lassen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge etwa forderte von Sane, sich schleunigst einen "Bayern-liken" Charakter anzueignen.

"Ich weiß, dass der Klub hinter mir steht, sonst hätte man mich ja nicht geholt", stellte der Nationalspieler klar. Er nehme die Kritik als Ansporn. Dass er nach seinem Kreuzbandriss seiner Topform hinterherlaufe, sei ihm bewusst. "Aber ich arbeite sehr hart daran, dort hinzukommen."

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele