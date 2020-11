FC Bayern München will auslaufenden Vertrag von Jerome Boateng offenbar nicht verlängern

Der FC Bayern München will den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag von Jerome Boateng (32) offenbar nicht verlängern. Das berichtet die Bild.

Dem Bericht zufolge ist Boateng von der Entscheidung des Klubs enttäuscht. Weil er sich unter dem seit einem Jahr amtierenden Trainer Hansi Flick wohlfühlt, hätte er seinen Vertrag offenbar gerne verlängert. Angeblich wäre er auch weiterhin mit seinem Gehalt in Höhe von kolportierten zwölf Millionen Euro zufrieden gewesen.

Bevor Flick das Traineramt übernommen hatte, war Boateng bereits einige Male vor einem Abschied gestanden. Nachdem Boateng die Feierlichkeiten zum Double-Gewinn 2019 weitestgehend ignoriert hatte, sagte der damalige Präsident Uli Hoeneß: "Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen." Mögliche Wechsel zu Juventus Turin und Paris Saint-Germain zerschlugen sich aber.

Laut der Bild könnten im kommenden Sommer der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea als mögliche Abnehmer in Frage kommen.

Da im kommenden Sommer wohl auch David Alaba den Klub verlassen wird, könnte der FC Bayern auf einen Schlag zwei Innenverteidiger mit Potenzial zum Stammspieler ablösefrei verlieren.

In der aktuellen Saison kam Boateng bislang in neun Pflichtspielen für die Bayern zum Einsatz, in denen er ein Tor erzielte.