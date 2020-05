FC Bayern: Keine Meisterfeier auf dem Marienplatz

Bayern München müsste in diesem Jahr auf die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz verzichten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (62, SPD) bezeichnete eine solche Veranstaltung als "leider unvorstellbar".

Dies liege selbstverständlich nicht an mangelnden sportlichen Erfolgen des Rekordmeisters, sondern "natürlich" an den "coronabedingten Einschränkungen", sagte das Stadtoberhaupt der Bild. Der FC Bayern führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga sechs Runden vor Saisonschluss mit sieben Punkten an und steht zudem im Halbfinale des DFB-Pokals.