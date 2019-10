FC Bayern München: Thomas Müller verhinderte offenbar weitere Sommertransfers

Thomas Müller ist offenbar mitverantwortlich dafür, dass der FC Bayern München im Sommer nicht noch einen neuen Offensivspieler verpflichtet hat. Dies berichtet die tz.

Demnach soll sich der ehemalige deutsche Nationalspieler intern dagegen zur Wehr gesetzt haben, dass der deutsche Rekordmeister Verpflichtungen von Max Kruse oder Sebastien Haller unter Dach und Fach bringt.

Grund dafür war dem Vernehmen nach, dass Müller sich selbst als erste Alternative zu Stürmer Robert Lewandowski sieht. Mit seinem Veto hatte der 30-Jährige schließlich Erfolg: Kruse zog es nach Istanbul zu Fenerbahce, Haller heuerte bei West Ham United an.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Die Teams des denkwürdigen ersten Bundesliga-Duells 2008 © getty 1/39 Der FC Bayern trifft am Samstag auf Hoffenheim. Zeit zurückzublicken auf die Legenden des denkwürdigen ersten Duells, das der Rekordmeister 2008 unter Jürgen Klinsmann dramatisch durch einen späten Treffer von Luca Toni 2:1 gewann. © getty 2/39 FC BAYERN - TOR: Michael Rensing (heute Fortuna Düsseldorf) © getty 3/39 ABWEHR: Massimo Oddo (Karriereende) © getty 4/39 Daniel van Buyten (Karriereende) © getty 5/39 Lucio (heute Brasiliense DF) © getty 6/39 Philipp Lahm (Karriereende) © getty 7/39 MITTELFELD: Bastian Schweinsteiger (heute Chicago Fire) © getty 8/39 Ze Roberto (Karriereende) © getty 9/39 Mark van Bommel (Karriereende) © getty 10/39 Franck Ribery (heute ACF Fiorentina) © getty 11/39 ANGRIFF: Luca Toni (Karriereende) © getty 12/39 Miroslav Klose (Karriereende) © getty 13/39 EINWECHSELSPIELER: Tim Borowski (Karriereende) für Schweinsteiger (60.) © getty 14/39 BANK: Hans Jörg Butt (Karriereende) © getty 15/39 Martin Demichelis (Karriereende) © getty 16/39 Andreas Ottl (Karriereende) © getty 17/39 Jose Ernesto Sosa (heute Trabzonspor) © getty 18/39 Christian Lell (Karriereende) © getty 19/39 Toni Kroos (heute Real Madrid) © getty 20/39 TRAINER: Jürgen Klinsmann (heute vereinslos) © getty 21/39 TSG HOFFENHEIM - TOR: Daniel Haas (heute Erzgebirge Aue) © getty 22/39 ABWEHR: Andreas Beck (heute KAS Eupen) © getty 23/39 Matthias Jaissle (Karriereende) © getty 24/39 Marvin Compper (heute MSV Duisburg) © getty 25/39 Andreas Ibertsberger (Karriereende) © getty 26/39 MITTELFELD: Luiz Gustavo (heute Fenerbahce) © getty 27/39 Carlos Eduardo (heute vereinslos) © getty 28/39 Tobias Weis (Karriereende) © getty 29/39 ANGRIFF: Chinedu Obasi (heute AIK Solna) © getty 30/39 Vedad Ibisevic (heute Hertha BSC) © getty 31/39 Demba Ba (heute Basaksehir) © getty 32/39 EINWECHSELSPIELER: Sejad Salihovic (Karriereende) für Obasi (75.) © getty 33/39 Isaac Vorsah (heute vereinslos) für Carlos Eduardo (90.) © getty 34/39 BANK: Ramazan Özcan (heute Bayer Leverkusen) © getty 35/39 Selim Teber (heute DJK SW Frankenthal) © getty 36/39 Zsolt Löw (Karriereende) © getty 37/39 Christoph Janker (heute vereinslos) © getty 38/39 Per Nilsson (Karriereende) © getty 39/39 TRAINER: Ralf Rangnick (heute Fußballchef Red Bull)

Aktuell kein Startelf-Platz für Müller

Der Weltmeister von 2014 ist derzeit beim FC Bayern nur in der Reservistenrolle zu finden. Da Lewandowski Tore am Fließband schießt, obendrein kaum verletzt ist und Neuzugang Philippe Coutinho hinter dem Polen auf der Zehnerposition agiert, bleibt für Müller aktuell kein Platz in der Startelf des Top-Klubs.

In der laufenden Saison hat der Bayer neun Einsätze zu verzeichnen. Er stand jedoch nur 420 von möglichen 900 Minuten auf dem Rasen.