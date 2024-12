"Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer": Verteidiger vom FC Bayern verteilt Spitze an Ex-FCB-Coach Thomas Tuchel

Dayot Upamecano steht beim FC Bayern bis 2026 unter Vertrag

In der Rückrunde der vergangenen Saison verlor Upamecano unter Tuchel zwischenzeitlich seinen Stammplatz in der Innenverteidigung und musste sich mit einem Dasein als Bankdrücker zufrieden geben. Der Deutsche setzte auf den mittlerweile zu Manchester United gewechselten Matthijs de Ligt und Eric Dier in der Abwehrzentrale.

Nach dem Trainerwechsel ist der 26-Jährige wieder unangefochtener Stammspieler in München und stand in der laufenden Spielzeit bereits 1.787 Spielminuten auf dem Platz. Dabei schoss er zwei Tore. Sein Vertrag beim FCB ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert.